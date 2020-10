Aficionados de la Premier boicotean el canal premium y donan el dinero

Los aficionados de la Premier League se han posicionado en contra del modelo de pago por visión para determinados partidos y han decidido donar dinero a caridad, recaudando en menos de un mes 300.000 libras (330.000 euros).

La Premier League anunció hace unas semanas que, al no poder asistir aún los aficionados a los estadios, estos podrían ver determinados partidos de sus equipos a través de un pago de 14.99 libras.



La decisión fue muy criticada por los fans, debido al alto precio que supone y a que no entra dentro de los paquetes que ofrecen los operadores televisivos. Como ejemplo, ver el clásico del pasado fin de semana entre Barcelona y Real Madrid costó al ciudadanos británico 5.99 libras.



En total, nueve partidos se han televisado ya por este modelo y está por ver si la decisión se extiende al mes de noviembre.



La Premier League se reunirá para decidirlo este jueves, con los operadores Sky Sports y BT Sports en contra, por el perjuicio a su imagen, y con dueños como el del Newcastle, Mike Ashley, que han pedido una considerable rebaja del producto.



La respuesta de los aficionados ha sido boicotear este sistema y donar a la caridad el dinero que se hubieran gastado en ver esos partidos, de los que, por cierto, no existen audiencias porque la Premier ha decidido no divulgarlas.



Los aficionados del Liverpool decidieron donar más de 120.000 libras al banco de alimentos del norte de Liverpool tras ganar 2-1 al Sheffield United el pasado sábado, mientras que los del Newcastle recaudaron más de 60.000.



Los del Leeds United donaron 57.000 libras y los del Tottenham han recaudado por ahora 16.000.



El grupo de hinchas del Arsenal también ha contribuido con 30.000 libras y los de Manchester United y Manchester City llevan acumulados 25.000. West Bromwich Albion, Sheffield United y Fulham también se han unido a la causa.



EFE