Premier League: decisión sobre un juez que fue amenazado de muerte

El arbitro de fútbol inglés Mike Dean, que había recibido amenazas de muerte en línea tras una expulsión controvertida el pasado fin de semana, no fue seleccionado para la 24ª jornada de Premier League este fin de semana.

El árbitro de 52 años, que había expulsado al centrocampista del West Ham Tomas Soucek por un codazo a un rival el sábado, había pedido no ser designado para los próximos partidos, aunque arbitrará el duelo de octavos de final de la Copa de Inglaterra, el miércoles, entre Leicester y Brighton.



Algunos días antes del incidente de West Ham, Dean había también pitado un penal a favor del Manchester United y expulsado al defensa de Southampton, Jan Bednarek.



Las tarjetas rojas habían sido decididas tras consulta del VAR y ambas fueron luego anuladas en apelación. Mike Dean recibió muchas muestras de apoyo, incluida la de Tomas Soucek, al que había expulsado de forma equivocada.



"Las decisiones tomadas en el terreno deben quedar en el terreno. No me gusta saber que ello interfiere en la vida personal y envío a Mike Dean y a su familia todo mi apoyo", tuiteó el centrocampista.



El órgano de control del arbitraje inglés, el PGMOB, apoyó también a Mike Dean y el patrón de la Premier League, Richard Masters, había calificado de "inexcusables" las amenazas, pidiendo a las redes sociales que actúen para impedir cualquier abuso.



Con AFP

