Liga Premier ya tiene fecha para su siguiente temporada

La temporada 2020-21 de la Premier League inglesa comenzará el 12 de septiembre y finalizará el 23 de mayo, anunció la Premier League este viernes.

La mayoría de los clubes disfrutarán de un descanso de siete semanas entre el final del campeonato 2019-2020 este fin de semana, y el inicio de la próxima temporada. Sin embargo, si se clasificasen para la final de la Liga de Campeones o de la Europa

League en agosto, Manchester City, Chelsea, Manchester United y Wolverhampton sólo dispondrían de tres semanas de asueto.



La final de la Liga de Campeones tendrá lugar en Lisboa el 23 de agosto y la de la Europa League dos días antes en Colonia.



"Los accionistas de la Premier League se pusieron de acuerdo hoy (viernes) para hacer comenzar la temporada 2020-2021 el 12 de septiembre de 2020", declaró la Liga en un comunicado



. "La última fecha tendrá lugar el 23 de mayo de 2021". La liga inglesa precisó asimismo que la Championship (segunda división), la League One (tercera) y la

League Two (cuarta) comenzarán el mismo fin de semana.



Un inicio de temporada en septiembre conlleva probablemente que las primeras fechas se disputen a puerta cerrada, sin público, después de que Reino Unido haya previsto el regreso de los espectadores a los estadios no antes del 1 de octubre, y respetando las medidas de distanciamiento social



AFP