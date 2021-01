¡Qué dolor! Adiós al invicto de 68 partidos del Liverpool

El Burnley se impuso por 1-0 en Anfield, poniendo fin a la racha de 68 partidos invicto del Liverpool en su estadio, este jueves en partido de la 18ª fecha de la Premier League.

Esta derrota, que llegó tras un penal cometido por el arquero brasileño Alisson y que transformó Ashley Barnes en el tramo final del encuentro (83), deja a los 'Reds' en la 4ª plaza de la clasificación, a 6 puntos del líder Manchester United.



Manchester City y Leicester, segundo y tercero con 38 puntos, también están por delante del Liverpool, que suma solo 34 unidades.



Pero lo peor para los 'Reds' es que esta derrota no hace más que revelar que el equipo de Jürgen Klopp, vigente campeón inglés, está en crisis de resultados y ya son cinco jornadas sin ganar (dos derrotas y tres empates). Y son ya cuatro partidos consecutivos sin marcar un solo gol.



Ningún otro equipo del fútbol inglés ha pasado por un periodo de sequía como este durante la presente temporada. "Siempre hay la posibilidad de perder un partido y eso es lo que ha pasado. Es mi culpa", admitió tras el partido el técnico del Liverpool Jürgen Klopp al canal Sky Sports.



"Mi trabajo es hacer que los chicos tengan un buen 'feeling', la dosis de confianza que hace falta, que adopten las buenas decisiones, ese tipo de cosas, y manifiestamente no ha sido el caso esta noche", añadió.



"Tuvimos mucho la pelota y algunas ocasiones, pero en los momentos decisivos, nuestra toma de decisiones no fue tan buena. Ese es nuestro problema", explicó el técnico germano.



"Ha sido un puñetazo en la cara", concluyó. Y el próximo domingo el Liverpool visitará Old Trafford, aunque el encuentro frente al Manchester United corresponde a la cuarta ronda de la FA Cup.



El próximo partido de la Premier será contra el Tottenham de José Mourinho.



AFP