¿Equipo que gana no se toca? La alineación que perfila Colombia

La Selección Colombia enfrenta este martes a Chile en la fecha 2 de la eliminatoria al Mundial de Catar.



El equipo entrenó este lunes en el estadio Nacional de Santiago, para reconocer el campo donde se jugará el partido y para definir la alineación titular.

De entrada, no se esperan cambios en la formación inicialista de Colombia, que mantendría su mismo once, con la obligada presencia de Stefan Medina por Santiago Arias, para encarar este segundo partido de la eliminatoria.



(Lea además: Carlos Queiroz habló claro y directo del partido contra Chile)



Así las cosas, Colombia jugaría con Camilo Vargas en el arco; Stefan, Mina, Sánchez y Mojica en la defensa. Zona de volantes con Cuadrado, Barrios y Lerma. Más adelante, James a la derecha, Muriel a la izquierda, y más en punta Duván Zapata.



En las últimas horas se ha especulado con una posible variante en el medio campo, la inclusión de Jorman Campuzano por Lerma, sin embargo no parece que el DT Queiroz vaya a mover el equipo que goleó a Venezuela 3-0.



DEPORTES