Sea usted el técnico: ¿Con cuál táctica se queda para la Selección?

Todavía es un misterio saber cuál es la idea táctica que tendrá Carlos Queiroz al frente de la Selección Colombia, que jugará este viernes a las 5:30 a. m. contra Japón, en ese país. El antecedente más conocido fue el del Mundial de Rusia, al mando de Irán, en un torneo en el que muchos lo calificaron como defensivo, aunque no lo haya sido tanto: le complicó el partido a España y tuvo contra las cuerdas, casi al borde de la eliminación, a Portugal.

Hasta ahora, Queiroz no ha dado muchas pistas sobre lo que quiere hacer con Colombia, aunque ha insistido en retomar lo hecho por su antecesor, José Pékerman.

“Hay que hacer lo necesario para mantener la calidad del juego del equipo, con el trabajo acumulado durante muchos años y al que los jugadores están acostumbrados. Después, con los días, hay que hacer una pregunta muy sencilla: ¿qué podemos hacer para mejorar? En términos de organización, hay que pensar en encontrar más soluciones en el equipo, variantes tácticas durante los partidos, estudiar bien la armonía de los veteranos con los jóvenes. Es el trabajo del entrenador tomar riesgos, pero pensando en el rendimiento del equipo. Si no hay innovaciones no hay progreso, hay que experimentar y tener coraje para hacerlo. Hay que llegar a la Copa América con otras soluciones ya probadas, que nos muestren si podemos seguir adelante o si hay que volver atrás”, dijo al anunciar su primera convocatoria.



Por lo pronto, su nómina de 23 convocados es más parecida a lo que llamó Arturo Reyes, en su época de interino, que a la de Pékerman. Con esa lista podría ensayar algunas variantes. Estas son algunas opciones que se pueden manejar con los jugadores que tiene en Japón.

El 4-2-3-1: lo más conocido

Este esquema fue el más común en los seis años de la era Pékerman, aunque muchos de sus intérpretes hoy estén ausentes: Ospina, Arias, Sánchez, Cuadrado, Quintero... Es, además, el que Queiroz más utilizó en su última etapa como técnico de Irán, particularmente, en la Copa de Asia. Si se tienen en cuenta las primeras declaraciones del portugués, este sería el dibujo base, al menos, para su primer partido, contra Japón, aunque tendría que buscar opciones para los extremos, como, por ejemplo, Sebastián Villa o Yimmi Chará y Luis Díaz.

4-4-2: el ensayo de Reyes

Cuando Arturo Reyes estuvo a cargo de la Selección, siempre le puso compañía a Falcao García como hombre en punta. Particularmente, en ese esquema lució mucho Carlos Bacca, que esta vez no fue convocado. La presencia de cuatro ‘9’ en la lista de Carlos Queiroz (Falcao, Luis Fernando Muriel, Duván Zapata y Alfredo Morelos) haría presumir que en cualquier momento el portugués tomaría esta opción; más, sabiendo que ya Muriel y Zapata, en el pasado, han cumplido la función de colaborarle a Falcao, aunque jugando por una banda.

4-1-4-1: Sello Queiroz

En los tres partidos que jugó en el Mundial de Rusia 2018, Queiroz utilizó el 4-1-4-1, un esquema que en la Selección Colombia se aplicó con cierta frecuencia en la última etapa de Hernán Darío Gómez, en la Copa América de Argentina 2011. Hay varias opciones: jugar con dos extremos y poner a Sebastián Villa al lado de James Rodríguez, o también, jugar con Mateus Uribe, un hombre con ida y vuelta, para que en un momento dado pueda ayudar a marcar cuando ataquen al equipo. Eso exige la presencia de un hombre neto de marca en el centro.

4-3-3: la opción lírica

Por la calidad y cantidad de hombres de ataque (los cuatro ‘9’, más dos extremos con llegada y gol, como Yimmi Chará y Luis Díaz, e incluso James Rodríguez mucho más cerca del arco rival), la opción de jugar con un esquema 4-3-3 no parece descabellada. Eso sí, alguno de los goleadores convocados podría ir a una de las bandas. Muriel, el que más acostumbrado está a hacerlo, al menos cuando juega con la Selección. Zapata lo hizo en Lima, en el último partido de la pasada eliminatoria: cumplió, pero no se sintió cómodo.Teniendo en cuenta esto, ¿usted con cuál se queda?

