Tres plazas de la zona europea son el objeto de deseo de once selecciones que acuden a la última llamada de la fase de clasificación al Mundial de Catar. Dos equipos nacionales, por ahora, obtendrán el pasaporte en esta repesca dividida en tres trayectos. El ganador de cada uno de ellos, semifinal y final, ambos a partido único, estará en la cita mundialista.

Quedará pendiente un tramo pospuesto sin fecha a la espera de los acontecimientos de la invasión rusa en Ucrania. Todo, porque Ucrania debe jugar ante Escocia una de las semifinales. El ganador se enfrentará a Gales o Austria citados en Gales. El resto de los recorridos se establecerán esta semana.



Portugal va por su cupo

Ronaldo, la figura de Portugal. Foto: AFP

En la Ruta B, Suecia jugará con la República Checa y a continuación, el que gane, se medirá a Polonia, directamente en la final por la retirada de Rusia. La Ruta C tiene aspirantes de nivel y alguno se quedará al margen de la cita mundialista. Portugal se enfrenta Turquía e Italia a Macedonia. Los ganadores se enfrentarán entre sí por un solo billete. Italia y Portugal, los dos últimos campeones de Europa, tienen en el aire su presencia en el evento resultado de no haber conseguido el primer lugar en el recorrido previo.



El cuadro luso no supo aprovechar su situación en la fase de grupos y ahora no puede fallar para situar a su nueva generación en la cita. Cristiano Ronaldo comanda el conjunto portugués junto a Joao Felix y Gonzalo Guedes. Cristiano aprovechará los duelos para ampliar su cifra anotadora, pues ostenta el récord de goles internacionales, con 115.



Hora y TV para ver a 'CR7'

Portugal recibe a Turquía este jueves en el Estadio do Dragao, de Porto.



El duelo está programado para jugarse a las 2:45 p.m. (hora colombiana). La transmisión de TV está a cargo de 'Directv Sports'.



