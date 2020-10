Portugal y España quedaron debiendo los goles en su amistoso

España no pasó del empate 0-0 con Portugal en un partido amistoso en el estadio José Alvalade de Lisboa, antesala de los próximos encuentros de Liga de Naciones que jugarán ambas selecciones.

La Roja dominó en la primera parte, presionando y haciéndose con el control del balón ante un Portugal, que reaccionaría en la segunda parte para poner en apuros a su vez la portería española.



"Hemos sido mejor equipo que Portugal, hemos dominado el partido", consideró el seleccionador español, Luis Enrique Martínez, concediendo que "ha habido fases en la segunda parte que Portugal también se acerca y nos genera problemas".



(Lea también: ¿Dónde ver y escuchar el partido de Colombia contra Venezuela?)



Gerard Moreno avisó pronto con un mano a mano que sacó el portero Rui Patricio (3), auténtico baluarte del equipo local, que volvería aparecer para detener un disparo de Rodrigo Moreno (17).



En un estadio, que contó con unos 2.500 espectadores, en medio de grandes medidas de seguridad por la pandemia, España ahogó a los locales en la primera parte. Portugal apenas podía conectar con Cristiano y Trincao, sus hombres de delante, que tendrían que esperar para empezar a aparecer.



El dominio visitante se fue diluyendo en la primera parte a medida que pasaban los minutos e iba apareciendo el cansancio, lo que permitió a Portugal sacudirse la presión en los últimos minutos de la primera parte. Esto dijo al respecto el DT de Portugal, Fernando Santos:

Durante los primeros 25 minutos hemos sufrido mucho, nuestra organización no funcionó FACEBOOK

TWITTER

Al filo del descanso, Raphael Guerreiro remató solo en el punto de penal enviando el balón a las nubes (43) para llevar el encuentro al descanso.



Tras la pausa, España movió el banquillo con varios cambios y siguió tratando de presionar, pero le costó más que en la primera parte ante un Portugal, que también dio un paso adelante.



Los lusos ganaron en solidez defensiva con la entrada de William Carvalho por Moutinho tras el descanso, asociándose a Rubén Neves, al tiempo que buscaban un juego más directo.



Cristiano Ronaldo, que no había tenido hasta el momento un gran protagonismo, dio el susto al combinado español con un disparo al larguero que rebotó justo delante de la línea de gol (52).



El astro luso acabaría dejando su lugar al joven Joao Félix (72), que nada más salir filtró un balón a Trincao que desbarató el portero español Kepa en un mano a mano (74) cuando mejor estaba Portugal.



El larguero salvó en una segunda ocasión a España cuando Renato Sanches mandó un balón al travesaño, que rebotó en la línea de gol (67).



(Además: Análisis a fondo del partido Colombia vs. Venezuela)



Portugal llegaba más ante una España, que decidió apostar por el desborde por la banda con la entrada de debutante Adama Traoré por Sergio Canales (61).



El jugador español del Wolverhampton dejó nada más salir un balón atrás desde la línea de fondo a un solitario Dani Olmo, cuyo tiró se encontró con el pie de Rui Patricio (72).



"Es un jugador que desborda, que cuando ha entrado en el campo hemos cambiado un poco la idea", explicó Luis Enrique.



En los últimos minutos, los dos equipos optarían por el juego directo, aunque Portugal tuvo su última ocasión con el tiempo cumplido en un remate de cabeza de Rubén Semedo, que se fue fuera lamiendo el palo sin que llegara Joao Félix a rematar (90+3).



(En otras noticias: Éiner Rubio, el colombiano que luchó por la etapa 5 del Giro de Italia)



"En la segunda parte hemos hecho cosas muy positivas, hemos equilibrado el duelo con cinco ocasiones francas, pero en el conjunto del partido, ésta no es la selección que quiero ver", dijo Santos.

España jugará ahora el sábado contra Suiza y el 13 de octubre contra Ucrania en la Liga de Naciones, mientras Portugal, vigente campeón de esa competición continental, visitará el domingo a Francia y recibirá el 14 a Suecia.



DEPORTES

Con AFP

Más noticias de Deportes

- Se hicieron pruebas PCR en la Selección Colombia



- 'Venezuela es como un clásico para nosotros': Gabriel Fuentes



- Alarma en Brasil: Neymar abandona el entrenamiento