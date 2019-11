Portugal y Cristiano Ronaldo dieron un enorme paso en sus ambiciones

La selección de Portugal logró este domingo el pase a la Eurocopa 2020 al vencer por 0-2 a Luxemburgo y podrá defender el título que ganó en la pasada edición de Francia 2016.

Fue un partido complicado para los de Fernando Santos, que jugaron ante una selección de Luxemburgo que tuvo sus oportunidades y que no le puso las cosas fáciles.



El encuentro sirvió para que Cristiano Ronaldo anotara su gol número 99 con el combinado de Portugal, que pasa como segunda del Grupo B con 17 puntos, tres menos que Ucrania.



El primer cuarto de hora fue un tanto desconcertante para los portugueses, que no encontraban el sitio, y Luxemburgo creó bastante peligro por la banda derecha, sobre todo con buenas internadas del lateral derecho Laurent Jans, que milita en el Paderborn, colista de la Bundesliga.



En el minuto 21, Jans llegó por sorpresa al área lusa y Rui Patricio salvó a su equipo con una buena intervención. Con la moral muy alta, Luxemburgo volvió a tener una ocasión clara de gol en el 24 por la banda izquierda de Portugal, donde Ruben Guerreiro (Borussia Dortmund) estaba fuera de sitio.



Fernando Santos se desesperaba en el banquillo portugués porque su equipo no acababa de estar acertado en la creación con Pizzi, Bruno Fernandes o Bernardo Silva para conectar con Cristiano Ronaldo.



Y con el factor en contra de un terreno de juego en mal estado. Precisamente, fue Bernardo Silva el que inventó un pase de gol medido al sportinguista Bruno Fernandes, que batió en el minuto 38 al guardameta local y dio oxígeno a su selección y a los cientos de aficionados portugueses que acudieron a ver a sus compatriotas.



Tras el descanso, Portugal se mostró mucho más inspirada que en la primera mitad y en los cinco primeros minutos ya tuvo ocasiones claras para ampliar su ventaja.



Luxemburgo sólo se zafaba del asedio visitante con alguna contra en el que casi siempre tenía como protagonista a Gerson Rodrigues, un delantero del Dinamo de Kiev que nació en Portugal y que fue el mejor de su selección.



Portugal no acababa de controlar el partido, con Bernardo Silva y Fernandes muy imprecisos en el pase, por lo que en el minuto 70 Fernando Santos retiró a André Silva para dar entrada al joven Diogo Jota, media punta que hace dos años vendió el Atlético de Madrid al Wolverhampton inglés, club en el que ha catapultado su carrera. La tranquilidad para los lusos no llegó hasta el minuto 85, cuando Ronaldo marcó su gol número 99 con las "quinas".



Fue un remate de Diogo Jota dentro del área pequeña que Ronaldo remachó al fondo de la red sobre la misma línea de gol.

Síntesis

Luxemburgo: Moris; Jans, Chanot, Gerson, Carlson; Vincent Thill (Joachim, min. 82), Barreiro Martins (Sinani, min. 74), Skenderovic, Turpel (Thill, min. 59); Rodrigues y Deville.



Portugal: Rui Patrício; Ricardo, Fonte, Rúben Dias, Guerreiro; Bruno Fernandes (Ruben Neves, min 89), Danilo, Pizzi (Moutinho, 61), Bernardo Silva; Cristiano Ronaldo y André Silva (Diogo Jota, min. 70).



Goles: 0-1, min. 38: Bruno Fernandes; 0-2, min. 85: Ronaldo. Árbitro: Jesús Gil Manzano (ESP). Amonestó a los luxemburgueses Deville y Chanot, y al portugués Bernardo Silva.



Incidencias: partido de la última jornada de la fase de clasificación para la Eurocopa 2020, Grupo B, disputado en el Estadio Josy Barthel (Luxemburgo).



EFE