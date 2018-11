Portugal empató 0-0 con Italia en la Liga de Naciones 

Un 0-0 contra Italia en el estadio de San Siro de Milán anticipó el pase de Portugal a la Final a Cuatro de la Liga de Naciones, ya inamovible de la cima de su grupo a falta de la última jornada, mientras que Turquía consumó en casa su descenso a la Liga C con un 0-1 contra Suecia, ganadora cuatro choques después.

El actual campeón de Europa, toda esta fase sin su capitán, su estrella y su goleador, Cristiano Ronaldo, ya aguarda rivales en la ronda decisiva de la nueva competición de la UEFA, avalada por su condición de invicto aún en el torneo, con dos triunfos y un empate en tres encuentros. Aún le queda uno, intranscendente, ante Polonia.



Un último trámite, sea cuál sea el resultado, antes de la Final a Cuatro que aseguró este sábado con el empate en Italia, que le obligó a un ejercicio de resistencia en el primer tiempo, del que salió indemne por la falta de eficacia rival y su portero Rui Patricio, y del que reaccionó en la segunda parte, más aún en el tramo final, cuando incluso se acercó al 0-1.



Lo evitó Donnarumma. En la Liga B, Turquía ya ha descendido. Su derrota en casa contra Suecia, con un gol de penalti en el minuto 71 de Andreas Granqvist, fue tan definitiva para su caída al tercer escalón de la Liga de Naciones como para sostener las opciones de ascenso de su oponente nórdico, reencontrado con la victoria tras cuatro partidos y con el reto indispensable de ganar el martes a Rusia para liderar el grupo. Turquía fue entonces el octavo equipo que baja de categoría en la nueva competición de selecciones de la UEFA.

De la Liga A a la B ya han sido relegados Alemania, Islandia y Polonia; de la B a la C lo han hecho Irlanda del Norte e Irlanda; y de la C a la D ya tienen la certeza matemática de su descenso tanto Eslovenia como Estonia.



A ellos también se sumó luego Lituania, sin victorias en sus últimos nueve encuentros internacionales, con ocho derrotas, y desde este sábado ya inamovible del fondo del grupo 4 de la Liga C, donde el pulso se mantiene por el ascenso entre Serbia, vencedora por 2-1 frente a Montenegro, y Rumanía, que respondió horas más tarde a la presión y a las expectativas con una victoria por 3-0 ante Lituania



. Serbia encarriló el partido en dos minutos, del 30 al 32, con dos goles de Adem Ljajic y Aleksandar Mitrovic, que anotó su quinto tanto en cinco encuentros en la Liga de Naciones y que falló luego un penalti, aún en el primer tiempo. En el segundo, Stefan Mugosa redujo la diferencia para Montenegro, ya sin opciones de ascenso.



Horas después, Rumanía, a dos puntos de Serbia a falta de un partido -se enfrenta a Montenegro y el equipo balcánico a Lituania en la última jornada-, también ganó para creer aún en el ascenso. George Puscas abrió el marcador, Claudiu Keserü hizo el 2-0 y Nicolae Stanciu amplió la cuenta hasta el 3-0 final.



Escocia, mientras, sostuvo la emoción por el ascenso y su pugna por el liderato con Israel en el grupo 1 de la Liga C, con un triunfo por 0-4 en Albania, cuyo descenso depende aún de la cantidad de puntos que sumen el resto de terceros clasificados de los otros grupos de su categoría. Los goles los marcaron Ryan Fraser y Steven Fletcher, en la primera parte, y James Forrest (2), en la segunda.



La cima continúa incierta en el grupo 3 de la Liga D, con Kosovo y Azerbaiyán con un duelo directo y decisivo el martes. A la primera, que este sábado goleó 0-5 en Malta, con tantos de Vedat Muriqi, Benjamin Kololli, Donis Avdijaj (2) y Milot Rashica, le vale el empate. A la segunda, que venció 2-0 a Islas Feroe, no.







EFE