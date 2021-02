Juventus, sin Cuadrado, visita al Porto de Díaz y Uribe

Juventus retoma este miércoles en el estadio Do Dragão contra el Porto, en la ida de los octavos de final de la Liga de Campeones, su competición "prohibida" en la que se encomienda al portugués Cristiano Ronaldo para acabar con 26 años sin levantar el título.



Le puede interesar: (James y la cantidad de faltas que recibe en Liga Premier con Everton).

Era el 22 de mayo de 1996 cuando el Juventus puso por última vez sus manos en la Copa de Europa tras imponerse al Ajax en el Olímpico de Roma. A partir de ese momento alcanzó cinco finales, pero se rindió dos veces contra el Real Madrid (1998 y 2017) y contra el Borussia Dortmund (1997), el Milan (2003) y el Barcelona (2015).



En total, el equipo turinés, ahora entrenado por Andrea Pirlo, ha disputado nueve finales, con un balance de dos triunfos y siete derrotas.



Tras la eliminación sufrida el año pasado en los octavos de final contra el Lyon, el Juventus empieza la fase de eliminación directa contra un Porto de Sérgio Conceição que tiene como su mejor baza una defensa compacta, de la que quiere salir sellar la que sería su primera victoria contra Juventus.



También lea: (Hijo de Diego Maradona no tuvo piedad con el médico de su padre).



El técnico Andrea Pirlo debe gestionar una situación muy delicada, tras la derrota sufrida el pasado sábado en el campo del Nápoles que dejó a su equipo a ocho puntos del liderato liguero.



No podrá contar, además, con el colombiano Juan Guillermo Cuadrado, de baja por unos problemas musculares, ni con el brasileño Arthur Melo, y tampoco el argentino Paulo Dybala está al máximo de la forma. Regresó a entrenar con el grupo apenas este lunes tras más de un mes de baja por un problema en el ligamento colateral medial de la rodilla izquierda.



Es Cristiano, el rey de la Copa de Europa, cinco veces campeón, el encargado de liderar al grupo en una eliminatoria de alta exigencia. El luso anotó cuatro goles en la fase de grupos y formará la delantera titular este miércoles junto al español Álvaro Morata, quien lleva ya seis dianas.



Se medirán con un Porto decidido a regalarse una experiencia histórica, pues nunca ha ganado a Juventus en un contexto europeo, con un resultado de un empate y cuatro derrotas.



Además: (Boca Juniors habría cerrado el fichaje de un jugador de Millos).



Su mejor baza para cambiar ese registro es compactar la defensa, que ya le ha dado alegrías en la fase de grupos, en la que solo perdió un partido (contra el Manchester City) y después anotó cinco encuentros consecutivos sin sufrir un gol.



Son razones para creer, aunque el respeto a tener de vuelta en Do Dragão a Cristiano Ronaldo es palpable. Sérgio Conceição tiene la opción de explotar las posibilidades a la contra para hacer frente a la "vecchia signora" apoyado en las capacidades del mexicano Jesús Corona, el colombiano Luís Díaz, Moussa Marega o Taremi para dar la sorpresa en la ida.



Pero primero tendrá que sacudir el mal sabor de boca del equipo, frustrado en la Liga portuguesa, donde se aleja de sus aspiraciones por revalidar el título y se asienta en la segunda posición tras encadenar tres empates en las últimas tres jornadas.



El último de ellos, el pasado sábado ante el modesto Boavista, donde los "dragones" revelaron grietas cerca del área y acabaron por firmar un 2-2 que le sitúa a siete puntos del líder Sporting.



El Porto prepara ya el duelo ante los italianos con tres jugadores en el boletín clínico: Mbaye, Nanu y el español Iván Marcano. Como novedad, destaca Francisco Conceição, hijo del entrenador, que militaba en el Oporto B y trabaja ahora con la primera plantilla, con la que se estrenó este sábado en la Liga portuguesa.

Alineaciones probables:

Porto: Marchesín; Manafá, Leite, Pepe, Luís Díaz; João Mário, Sérgio Oliveira, Matheus Uribe y Corona; Marega y Taremi.



Juventus: Szczesny; Danilo, Bonucci, De Ligt, Álex Sandro; Chiesa, Bentancur, Rabiot, McKennie; Morata y Cristiano.



Árbitro: Carlos del Cerro Grande (España).



Estadio: Do Dragão.



Hora: 3 p. m.



TV: ESPN



EFE