El Porto de los colombianos celebra título en Portugal

El Porto, que la pasada temporada logró un doblete liga portuguesa-Copa de Portugal, venció 2-0 al Benfica, este miércoles en Aveiro, y se proclamó campeón de la Supercopa de Portugal con Luis Díaz y Matheus Uribe en la cancha.



Es el 22º título de los 'Dragones' en esta competición, donde dominan ampliamente el palmarés, ya que el Benfica, que es segundo, tiene ocho.



Sergio Oliveira abrió el marcador para el Porto este miércoles, en el minuto 25 de penal. Pero la emoción duró hasta el final y el Porto no pudo ampliar su cuenta hasta el 90, por medio del colombiano Luis Díaz.



El Benfica, que no pudo contar en este partido con su jugador Pizzi por un reciente positivo al covid-19, no pudo revalidar el título en este torneo.



El Porto sí pudo jugar con su plantel casi al completo, tras el regreso de su capitán Pepe, de baja durante varias semanas tras una lesión en un pie y luego una fractura en el rostro. La 42ª edición de la 'Supertaça' de Portugal debía disputarse inicialmente en el principio de la temporada pero la crisis sanitaria hizo que se aplazara a este mes de diciembre por el contexto sanitario.



Este torneo lleva además el nombre de Candido de Oliveira (1896-1958), que fue jugador, entrenador y periodista deportivo.



AFP