Jackson Martínez es noticia en el reinicio del fútbol en Portugal

La Liga de Portugal, paralizada desde la primera semana de marzo a causa del Covid-19, regresa a los terrenos de juego este miércoles, 3 de junio, para disputar a puerta cerrada la primera de las diez jornadas que restan, con Porto de líder y Benfica segundo a sólo un punto de diferencia.

Abre la vigésima quinta jornada el choque que protagonizarán el Portimonense del colombiano Jackson Martínez contra el recién ascendido Gil Vicente, de la ciudad de Barcelos.



El partido es trascendental para los intereses del Portimonense, penúltimo en Liga a seis puntos de la salvación, ya que lleva trece encuentros sin conocer la victoria, en parte por la sequía goleadora del colombiano que militó en el Atlético de Madrid, que sólo lleva tres tantos en Liga y que en las últimas semanas ha dejado entrever que puede ser su última temporada en activo.



Por contra, el conjunto del Gil Vicente está en la parte templada de la tabla y aún tiene opciones de luchar por los puestos europeos.



El plato fuerte del 3 de junio lo protagonizarán el conjunto del Famalicão y el Porto. Los de Vila Nova de Famalicão han sido el equipo revelación de esta temporada, ya que fueron líderes durante las jornadas iniciales y más tarde se desfogaron.



Destaca el buen quehacer del central argentino cedido por el Atlético de Madrid Nehuen Pérez o dos jugadores prestados por el Valencia, Álex Centellas y Uros Racic, además del acierto goleador del murciano Toni Martínez, que esta campaña lleva doce dianas, ocho de ellas en liga.



En el Porto, la gran baja en este parón liguero la ha protagonizado el central español Iván Marcano, que es la referencia del juego defensivo de los dragones y que se ha perdido lo que resta de campeonato debido a la rotura del ligamento anterior cruzado de la pierna derecha.



Al Porto sólo le vale la victoria para afianzar su liderato, ya que, además de un punto de diferencia sobre el Benfica, también tiene a favor el "gol average" particular con los encarnados.



El 4 de junio, el choque entre el Benfica y Tondela será el principal duelo. Las águilas tienen la baja de David Tavares, que aún es positivo de coronavirus, mientras que el resto de la plantilla está a disposición de Bruno Lage.



Carlos Vinicius, delantero brasileño del Benfica, afronta estos diez últimos encuentros como "pichichi" con 15 goles, seguido de su compañero de equipo Pizzi, que lleva 14. Dos españoles se enfrentarán sobre el terreno de juego, el lateral zurdo Alejandro Grimaldo y el centrocampista organizador del Tondela cedido por el Levante Pepelu, que se ha convertido en el eje de referencia del conjunto que entrena el vasco Natxo González.



El club, presidido por el exfutbolista español David Belenguer, cumplirá el próximo 6 de junio 87 años de historia. En Liga es 14º con 25 puntos, nueve sobre el descenso, aunque quieren amarrar la permanencia lo antes posible.



El 4 de junio, el Vitória de Setúbal que dirige el español Julio Velázquez viajará a Madeira para enfrentarse al Marítimo de Funchal, un equipo insular que este año está en la parte baja con 24 puntos, mientras que los de Setúbal tienen en el horizonte certificar la permanencia.



El encuentro entre el Vitória de Guimarães y el Sporting de Portugal en el estadio Afonso Henriques cerrará los enfrentamientos del 4 de junio. Será el segundo partido en Liga con los leones para el técnico Ruben Amorim, ya que fue comprado al Braga, donde estaba protagonizando una excelente campaña.



El 5 de junio, el estadio lisboeta de la Ciudad del Fútbol acogerá el encuentro entre los insulares del Santa Clara -cuyo estadio no ha sido apto para acoger partidos- y el Braga del barcelonista Francisco Trincão, mientras que el Desportivo das Aves -colista a 9 puntos de la salvación- recibirá al Belenenses. En el Estadio de Bessa, el Boavista recibirá el 6 de junio al Moreirense, mientras que el Ave hará lo propio con el Paços de Ferreira al día siguiente para cerrar, así, la 25ª jornada liguera.



EFE