Agrede a su esposa, lo detienen y su club lo suspende un año

El Sao Paulo anunció este jueves que suspendió hasta diciembre de este año el contrato de su portero Jean Paulo Fernandes Filho, quien estuvo detenido en Estados Unidos por violencia de género contra su esposa.

El arquero no recibirá su salario durante ese periodo, aunque el club brasileño le permitió jugar con otro equipo bajo una serie de condiciones que no especificó.



En caso de que en diciembre Jean no haya encontrado otro destino donde continuar su carrera profesional, la directiva del Sao Paulo advirtió que se reunirá para decidir entonces la "rescisión" de su contrato, que se extiende hasta diciembre de 2022.



Jean, de 24 años, fue detenido en diciembre pasado en Florida, donde disfrutaba de sus vacaciones con su familia, acusado de agredir a su esposa, quien a través de sus redes sociales dio la voz de alarma sobre lo sucedido.



Pocos días después fue puesto en libertad por una jueza de Estados Unidos, que le impidió tener contacto directo con su esposa, con la que tiene dos hijos. Según el parte policial, el portero le propinó hasta ocho puñetazos en la cara, la empujó al suelo desde la cama y la arrastró al baño agarrada por el pelo, en medio de una discusión entre ambos.



Nacido en la ciudad de Salvador y formado en la cantera del Bahía, Jean fichó por el Sao Paulo a finales de 2017 y ha sido convocado en alguna ocasión para jugar en las categorías inferiores de la selección brasileña.



EFE