¿James vuelve a estar borrado en el Real Madrid?

La temporada 2019-20 ha sido muy floja para James Rodríguez en el Real Madrid. En la Liga solo alcanzó a jugar siete partidos, hasta que dejó de contar para el DT Zinedine Zidane y también se vio afectado por las lesiones.

James se vio relegado al equipo de la Copa del Rey y fue en ese torneo en el que jugó su último partido, el 6 de febrero, contra Real Sociedad. En la Liga no actúa desde el 19 de octubre del año pasado, contra Mallorca.



(Lea también: Conmebol recomienda: tiempo que se necesita para volver a jugar)



Mientras los rumores de su partida del Real Madrid se mantienen día a día, acentuados porque el colombiano entra en su último año de contrato con el club, en su futuro cercano no parece tener muchas posibilidades de entrar en la baraja de Zidane.



La portada del diario español Marca este miércoles muestra las 10 opciones de ataque que tendría el técnico francés para la reanudación de la Liga.



Las diez caras que ilustran la tapa son las de Gareth Bale, Vinicius Junior, Karim Benzema, Eden Hazard, Lucas Vázquez, Rodrygo, Brahim, Marco Asensio, Luka Jovic y Mariano Díaz. No está James.

“Zidane se rearma: dispone de un arsenal ofensivo, hasta 10 jugadores de ataque”, dice la portada, y agrega: “Deberá escoger bien y repartir roles para recuperar la pegada. Benzema, Hazard y Asensio parten con ventaja”.



(En otras noticias: Más problemas para América, tras la salida de Guimaraes)



Cabe recordar que Asensio apenas vuelve tras recuperarse de una lesión de ligamento cruzado y seguramente va a contar mucho para Zidane. ¿James seguirá sin contar para el DT o lo pondrá en otra función?



DEPORTES