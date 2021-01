El mal clima, otro problema para el fútbol de España

El partido entre el Atlético de Madrid y el Athletic Club que se iba a disputar este sábado en el estadio Wanda Metropolitano ha quedado aplazado pendiente de nueva fecha "por la situación excepcional provocada por el temporal" y "la imposibilidad de disponer del campo en condiciones óptimas", según informó LaLiga.

A primera hora de la mañana, tras la comunicación con ambos clubes, el organismo anunció la medida, después de la incesante y gran nevada en la Comunidad de Madrid desde la tarde del viernes, que continúa ahora mismo, que impidió anoche aterrizar a la expedición del Athletic Club en el aeropuerto Adolfo Suárez-Barajas y que alteró los planes de concentración del Atlético de Madrid.



Le puede interesar: (Colombia ya arregló todo con Rueda, ¿qué falta para anunciarlo?)



"Ante la situación excepcional provocada por el temporal que está viviendo gran parte de la península, que ha causado el cierre del aeropuerto de Madrid Barajas durante todo el día de hoy, y la imposibilidad de disponer del campo en condiciones óptimas, LaLiga, tras contactar con ambos clubes, ha solicitado a primera hora de la mañana al Comité de Competición Profesional la suspensión del encuentro Club Atlético de Madrid-Athletic Club fijado inicialmente para hoy sábado a las 16:15 horas en el estadio Wanda Metropolitano", anunció LaLiga en un comunicado esta misma mañana.



"La fecha de disputa del encuentro se comunicará en los próximos días y deberá ser uno de los días disponibles del calendario de competición", agregó la nota, tras la resolución del Juez de Competición de la Real Federación Española de Fútbol, que acordó la suspensión del encuentro por "las circunstancias excepcionales y de fuerza mayor derivadas del temporal de nieve (...), especialmente en la Comunidad de Madrid, donde se ha llegado a cerrar incluso el aeropuerto durante el día de hoy, circunstancia esta que imposibilita el desplazamiento del equipo visitante".



En su escrito, publicado por la RFEF, especificó que el partido "se disputará en una nueva fecha lo más cercana en el tiempo a determinar por este órgano en función de la evolución del temporal y siempre, claro está, que se den las circunstancias que así lo permitan", según expuso en el documento, en el que explicó que se solicitará un informe a LaLiga "que no tendrá carácter vinculante".



También se expresaron tanto el Atlético de Madrid como el Athletic Club en sendos comunicados.



"Las inclemencias del tiempo impidieron al Athletic viajar a Madrid y comprometían la seguridad en el desplazamiento de nuestro equipo, árbitros y personal del club dado el mal estado de las carreteras en la Comunidad de Madrid", explicó el club madrileño.



"El Athletic Club desea agradecer al Club Atlético de Madrid toda su colaboración y predisposición desde el primer momento en la búsqueda de soluciones durante la gestión de esta situación en las últimas horas", expreso la entidad bilbaína en su página web.



El conjunto entrenado por Marcelino García Toral, que regresó anoche a Bilbao ante la imposibilidad de aterrizar en Madrid por el cierre temporal del aeropuerto Adolfo Suárez-Barajas, se entrenará en la mañana de este sábado en las instalaciones de Lezama a partir de las 11:00 horas, una vez que ha sido aplazado el encuentro.



El tercero



Las constantes nevadas que colapsaron este viernes Madrid y que continúan a esta hora, con la previsión de que sigan todo este sábado, ya alertaban la víspera de la posibilidad de la suspensión del encuentro entre ambos equipos en el estadio Wanda Metropolitano.



La plantilla del Atlético de Madrid, por ejemplo, no pudo entrenarse ya el viernes sobre el campo en su ciudad deportiva, situada en la localidad madrileña de Majadahonda, a unos 20 kilómetros de la capital, por la capa de nieve que cubría los cinco terrenos de juego de las instalaciones. Se ejercitó en el gimnasio.



Por la noche, ante el temporal y su efecto sobre las carreteras madrileñas -por ejemplo, fue cortada la M-40 por la nieve-, el conjunto madrileño cambió sus planes de concentración del viernes al sábado, mientras que el Athletic debió regresar a Bilbao, donde tomó tierra a las 22.00, por la imposibilidad de aterrizar en Madrid.



El avión que trasladaba a la expedición del equipo bilbaíno despegó desde el aeropuerto de Loiu "con casi una hora de retraso, pero con la seguridad inicial por parte de la compañía de que se iba a poder aterrizar en Madrid", pero en "la aproximación para tomar tierra, tras 30 minutos de espera en el aire y sin la certeza de poder aterrizar, el comandante ha recomendado dar media vuelta y regresar a Bilbao", según informó el viernes el club.



Es el tercer partido aplazado que tiene ya el Atlético en esta Liga (ninguno el Athletic). El próximo martes recuperará uno de ellos, contra el Sevilla en el Wanda Metropolitano, pendiente de la primera jornada; y el 16 de febrero otro, frente al Levante en el estadio Ciutat de Valencia, de la segunda cita del torneo, ambos pospuestos porque el equipo de Diego Simeone comenzó más tarde la Liga por su participación en la Liga de Campeones hasta agosto.



El duelo contra el Athletic Club, aplazado este sábado, tiene la fecha aún pendiente en el apretado calendario de esta temporada, teniendo en cuenta que el conjunto bilbaíno juega la Supercopa de España la próxima semana y que el madrileño sigue en competición en los octavos de final de la Liga de Campeones, que vuelve en febrero.



En el caso de que el Athletic, que juega la próxima semana la Supercopa de España, siguiera adelante en la Copa del Rey en las restantes rondas hasta la final (es decir, octavos -27 de enero-, cuartos -3 de febrero- y semifinales -10 de febrero y 3 de marzo-) no habría fecha libre coincidente para ambos equipos hasta los próximos 9, 10 y 11 de marzo, entre las jornadas 26 y 27 de Liga.



En el caso de una eliminación antes del Athletic, como el Atlético de Madrid ya está fuera de la competición -fue doblegado en la segunda ronda por el Cornellá, el pasado miércoles-, sí habría un hueco anterior para poder recuperar el duelo aplazado por la nieve.



EFE