Hansi Flick, el técnico de la Selección de Alemania, dio a conocer este jueves la lista de 26 jugadores que irán a Qatar 2022, en la que la gran novedad fue el regreso del centrocampista Mario Götze, el anotador del gol que le dio al equipo el título mundial en Brasil 2014, contra Argentina.

"Héroe de Rio" en 2014 para toda Alemania, Götze no había sido convocado en la selección desde el 14 de noviembre de 2017, en un empate en un amistoso contra Francia (2-2). El centrocampista del Eintracht de Fráncfort forma parte de la lista de 26 jugadores convocados por Flick, igual que Thomas Müller, Manuel Neuer y Matthias Ginter, los cuatro supervivientes del título en Brasil hace ocho años.

Las razones de la ausencia de Toni Kroos



El centrocampista del Real Madrid Toni Kroos, otro de los héroes de 2014, renunció a seguir jugando con la selección alemana el pasado verano, tras la Eurocopa, en la que el equipo quedó eliminado en octavos de final.

Toni Kroos celebra un nuevo título con el Real Madrid.



"No estaré en el Mundial, pero seguro que cuando vea los partidos de Alemania me vendrán ganas de jugar. Pero ya decidí dejar la selección después de la Eurocopa”, declaró Kroos en su momento.



Sobre las causas por las que tomó la decisión, Kroos explicó: “Primero, para estar más tiempo con mi familia; segundo, porque ahora hay jugadores que merecen jugar más y no quería que llegara el momento que me dijeran que mejor que salgas. Yo quiero seguir a tope y lo primero es mi club".

Toni Kroos, uno de los jugadores clave del Real Madrid.



Kroos, de 32 años, jugó 106 partidos y marcó 17 goles con la Selección de Alemania, con la que debutó el 3 de marzo de 2010, contra Argentina. Actuó en tres Copas del Mundo.



