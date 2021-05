¿Por qué Méndez dice que River Plate es el consentido de la Conmebol?

El cambio de sede del partido entre Santa Fe y River Plate de Armenia para Asunción, por la situación de orden público en Colombia, generó malestar en el cuadro cardenal que no ve con buenos ojos ir a jugar a Paraguay, sede que considera favorable para su rival.

"Saben que River es un equipo importante, consentido por Conmebol. Teníamos una desventaja también. Es un equipo querido. No lo pueden negar. Es consentido. Uno puede entrar a discutir de que es un equipo grande de Sudamérica y, por lo tanto, hay que respetarlo", afirmó Eduardo Méndez, presiente de Santa Fe, en TyC Sports.

River Plate vs. Boca Juniors. Foto: EFE

"No quiero generar polémica, simplemente estoy diciendo que usted habla en el mundo de River o Boca son equipos importantes. Hay equipos que tienen un poder más que otros, no solo en Conmebol, en AFA, en Colombia", agregó el dirigente.



Sus declaraciones abren de nuevo el debate sobre el peso de los equipos argentinos en la Conmebol, cuando se trata de este tipo de decisiones.



River es un 'grande' del continente. Favorito al título de la Copa Libertadores, torneo que ha ganado en cuatro oportunidades. Es un club con peso dirigencial a nivel continental.



Algunos antecedentes han alimentado esa creencia popular de que River es beneficiado por la Conmebol, y que hace eco entre aficionados y rivales del club 'millonario', especialmente en sus polémicas con Boca Juniors.



Quizá el más fuerte caso fue cuando se generó la controvertida final de la Copa Libertadores entre River y Boca, en 2018, cuando hinchas del club millonario atacaron el bus 'xeneize'. La demora de la Conmebol para suspender el partido generó duras reacciones desde Boca.

"Que le den la Copa a River que tiene tanto peso en la Conmebol", dijo en esa oportunidad el atacante Darío Benedetto.



En ese momento, también reacciono con vehemencia Carlos Tévez: "Qué más tiene que pasar, que le den la Copa a River y ya está. Si fuese Boca ya le habrían dado la Copa a River, que siempre hizo lo que quiso”.



Hubo otro episodio recordado, también contra Boca, y fue el famoso partido del 'gas pimienta', cuando la Conmebol descalificó a Boca y dio ganador a River, generando gran malestar en en el club 'xeneize'.



A partir de esos hechos creció en las redes la versión de que el presidente de la Conmebol, Alejandro Domínguez, era hincha de River. Él mismo se encargó de desmentirlo.



“No soy de River, yo soy de Olimpia. No sé de dónde salió esa versión. En mi caso, desde la infancia, soy del cuadro del cual nací, No había opción de tener más de uno...

Me causa un poco de gracia, porque mis amigos y los dirigentes que conozco de Boca, San Lorenzo y de otros países lo saben. No hay nada que esconder. Que sea olimpista tampoco significa que vaya a hacer algo a favor. No hay posibilidades de que nadie tenga una ventaja”, dijo en su momento en Fox.



DEPORTES

