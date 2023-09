La cantante colombiana Shakira publicó un nuevo sencillo, "El Jefe", una colaboración junto al grupo de música regional mexicana Fuerza Regida de letra explosiva y en la que dispara un dardo contra su exsuegro y padre del exfutbolista del FC Barcelona Gerard Piqué.

"Dicen por ahí que no hay mal que más de cien años dura, pero ahí sigue mi ex suegro que no pisa sepultura", canta Shakira en un momento del tema publicado el miércoles y que en 16 horas ya acumula hoy casi 5,5 millones de visualizaciones en YouTube, con el consecuente efecto amplificador producido en las redes sociales.



La colombiana aparece con sombrero de charro mexicano en el video de este tema, un corrido mexicano en toda regla que gira en torno a las precarias condiciones laborales que afrontan muchos trabajadores y en el que el vocalista de la agrupación californiana (EE.UU.), Jesús Ortiz Paz, no se corta mucho a la hora de hablar de los jefes.

De no creer

En "El Jefe", los dardos se los lleva su exsuegro, el abogado y empresario catalán Joan Piqué, quien es administrador de la sociedad Inversiones BCN Two & Two SL, que es propietaria de la mansión en la que residían Gerard Piqué y Shakira hasta su separación en 2022, al cabo de más una década juntos.

"Todavía estoy en un período de reflexión. Todavía estoy exorcizando algunos demonios. Lo último que me queda", ha dicho entre risas la de Barranquilla en una entrevista que ofreció en Miami a la revista Billboard y que se publicó este jueves.



Según Leticia Requejo, colaboradora de 'TardeAR', la niñera fue la que descubrió todas las artimañas de Piqué, por lo que el exfutbolista la echó de la casa.



"Lili Melgar fue quien dio pistas de la relación de Piqué con Clara Chía. Una vez Gerard Piqué le desenmascaró le tiró a la calle y no la indemnizo. Es por eso que en la canción dicen que le pagaron la indemnización", dijo la colaboradora.

Razones

Lorena Vásquez es una de las periodistas que le sigue la pista a Shakira y confirmó la versión.



“Ella es la que decide marcharse. Lo que ahora le sorprende a Gerard Piqué es que en esta canción se hable de una indemnización que no se le ha pagado porque es la propia Lili quien decide marcharse con Shakira, para seguir trabajando con los hijos de Shakira y al servicio de Shakira”, dijo la periodista.



Piqué se escuda en eso y por eso no le paga. "Legalmente no le corresponde algún tipo de indemnización, es por eso que no se le paga”, sentenció Vásquez.

