¿Por qué no juega Yerry Mina en el partido contra Chile?

La ausencia de Yerry Mina es la gran novedad de la nómina de la Selección Colombia para enfrentar este martes a Chile. Jeison Murillo ocupará su lugar en la zaga central al lado de Dávinson Sánchez.

En su cuenta de Twitter, la Federación Colombiana de Fútbol anunció la razón de su ausencia. Mina no estará ni en el banco.



"Yerry Mina durante el último entrenamiento, presentó una incomodidad en su muslo derecho. Por lo que fue retirado de dicha práctica y como medida preventiva no estará en el partido para evitar una recaída en su lesión anterior", dice el mensaje.



El pasado 12 de julio, Mina sufrió una lesión en el muslo derecho en el partido contra Wolverhampton, que no lo dejó terminar la temporada pasada en la Premier League. Reapareció el 13 de septiembre, en la primera fecha de la nueva sesión, contra Tottenham.



“Yerry tiene un problema muscular lamentablemente. Cuando solo tienes dos días para recuperarte, el jugador no se recupera de la manera adecuada y después de venir de una lesión, eso pasa”, dijo entonces el DT del Everton, Carlo Ancelotti.



Mina ha tenido una mala racha de lesiones en los dos últimos años. El 30 de julio del 2018 sufrió la fisura del quinto metatarsiano del pie izquierdo; el 26 de enero del 2019 se resintió de ese problema del metatarsiano; el 26 de marzo tuvo un problema en la parte posterior del muslo izquierdo y en la semana del 25 al 31 de mayo, cuando su equipo había vuelto a los entrenamientos, tras la cuarentena por la covid-19, sufrió la rotura parcial en el músculo cuádruple izquierdo.



