Lionel Messi no jugó. Un escenario poco que sigue sorprendiendo. El crac rosarino vio el partido entre la selección argentina y Bolivia, en la altura de La Paz, como un espectador de lujo en el banco de suplentes, a la izquierda de Leo Paredes y a metros del técnico, Lionel Scaloni. Pero sin chances de jugar: el ídolo no firmó planilla y no pudo ser parte de la acción.

Más allá de su saludable físico, es muy improbable que el capitán de la selección vuelva a jugar en La Paz por Eliminatorias. Quizás por eso eligió acompañar a sus compañeros. En otro momento de su carrera, tal vez lo hubiera evitado para descansar adecuadamente y sumarse lo antes posible a su equipo, que en la actualidad es Inter Miami. De hecho, la logística personal incluía un vuelo privado directo desde la ciudad boliviana a la península de la Florida. Más claro: Messi no regresó a Buenos Aires con la delegación argentina.

“Seguramente no será la última vez que empiece a salir de los partidos”, lanzó el crac rosarino apenas finalizó el debut triunfal ante Ecuador en Buenos Aires, con un golazo suyo de tiro libre cerca del final.

El gol de Leo Messi ante Ecuador en el Monumental. Para verlo mil veces.



Luego llegó el anuncio de una supuesta molestia, confirmada por Lionel Scaloni en la conferencia de prensa: “Me pidió el cambio él. Si no, no lo saco. Lo evaluaremos luego a ver qué tiene. No sé qué tiene Leo. Pidió el cambio porque sintió algo. Seguramente le harán estudios y si está bien, viajará. Si no, veremos qué hacemos”. Ante la ausencia del ídolo, la emblemática camiseta número 10 de la selección argentina la utilizó Ángel Correa.

La carga física que viene para Lionel Messi

El arranque del camino hacia el Mundial que organizarán en 2026 Estados Unidos, Canadá y México le pone a Messi una agenda que, de mínima, tendrá 13 partidos en los próximos dos meses y medio. Serán ocho encuentros de la MLS con Inter Miami, la final de la US Open Cup, ante Houston Dynamo, y los cuatro con la selección argentina por las eliminatorias. El calendario del rosarino podría ser más cargado si se clasifica para los playoffs de la MLS que se disputarían en noviembre. En caso de que eso no suceda su último partido por la serie regular de la MLS sería el 21 de octubre ante Charlotte.



Messi sumará horas y horas de vuelo y muchos kilómetros con este calendario. Y el ejemplo más claro comenzó con el viaje de Los Ángeles hasta Miami de hace 10 días, tras el encuentro con Inter, para hacer una escala en Miami y finalizar en Ezeiza pasada la medianoche Argentina. Sólo con estos tramos, el capitán argentino ya tuvo en su espalda más de 10.000 kilómetros recorridos, y sumará otros 7000 kilómetros, entre el viaje a La Paz y el retorno a Miami.

Lionel Messi. Foto: Tomada del video

El regreso a los Estados Unidos implicará para Messi cumplir con compromisos en Georgia, Orlando, Chicago y Charlotte.



En los Estados Unidos las distancias son muy extensas y suele demandarles un desgaste importante a los jugadores, más allá de que viajan en aviones privados y con todos los lujos posibles. Y si bien se podría creer que Messi dosificará sus cargas para evitar problemas físicos, está claro que no es sencillo negociar estas cuestiones con el rosarino, porque no sólo Scaloni debe lidiar con el deseo constante de su capitán de jugar todos los minutos en la selección, sino que Gerardo Martino también tiene que atender esta particular forma de competir que caracteriza a Messi: “Es mucho jugar cada tres o cuatro días y necesita un descanso, al menos para recuperarse. Pero mientras que no me diga nada, seguirá dentro del campo”, reconoció el Tata.



Los estudios médicos realizados el sábado en una clínica porteña descartaron una lesión muscular. Si bien no trascendieron los resultados, la molestia es en la zona posterior del muslo derecho. De todas maneras, sólo es cansancio. Y no es para menos: disputó 12 partidos en 48 días, y solo allí es en donde le pesan los 36 años y 3 meses. Es que su amor por la pelota y su compromiso con el equipo albiceleste todo lo puede. Si por él fuera, jugaría en todo momento. Porque para Messi, la vida es eso que pasa entre partido y partido.



