Lionel Messi: estalla primer escándalo a su llegada al PSG

"No tiene razones para irse. Quería un equipo fuerte y aquí lo tiene. Lionel Messi

me dijo que venía para jugar con Kylian Mbappé", dijo el catarí Nasser Al-Khelaïfi, presidente del París Saint-Germain (PSG).

El día que presentó a Messi como nuevo jugador del PSG, Al-Khelaïfi volvió a dejar claro que su intención es amarrar también a Mbappé, a pesar de que su contrato acaba en 2022 y todavía no lo renovó.



"No hablaré de las negociaciones con Kylian. Eso es algo entre nosotros y su familia", aclaró el dirigente. También elogió al entrenador del PSG, el argentino Mauricio Pochettino, al que consideró "el mejor del mundo".



Sin embargo, ya se habla de que el jugador francés no quiere estar al lado de Messi y eso habría ratificado que no quiere seguir en el club francés.



Según los medios de comunicación, Mbappé afirmó que su ideal no estaba jugar con el argentino en el mismo club, por lo que insistiría en su salida.



Thibaud Vezirian, presentador de TV de L'Equipe, dijo: "Kylian Mbappé quiere irse. Ha solicitado su bono de salida y no desea prorrogar. O es el Real Madrid este verano, o un comienzo libre en un año. Ya había advertido hace varias semanas que no quería jugar con Messi".



Mbappé ha dicho que su idea es abandonar el PSG bien sea en el 2021 o cuando termine su contrato el 30 de junio del 2022.



