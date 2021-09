Las razones por las que en Concacaf no se usa el VAR

Se disputa la eliminatoria al Mundial de Catar 2022 en Centroamérica, pero son la utilización del VAR para las jugadas polémicas, lo que ha generado grandes interrogante.

La Uefa comenzó a utilizar esa ayuda para todos los juegos de la eliminatoria, pro en la Concacaf eso no ha pasado.



Por lo anterior, el técnico de la selección de Estados Unidos, Gregg Berhalter, se pronunció sobre el tema y advirtió no estar de acuerdo con esa determinación.



“Un criterio clave para determinar si el Videoarbitraje (VAR) podría ser utilizado en esta competencia es que la tecnología esté disponible actualmente, en estadios certificados, para los partidos de cada una de las federaciones participantes. En la Ronda Final de la Clasificatoria de la región de Concacaf para la Copa Mundial de la Fifa, cinco de las ocho federaciones no cumplen con este criterio”, señaló Concacaf.



