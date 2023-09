El Inter Miami perdió la final de la US Open Cup ante Houston Dynamo, con la sonada ausencia del astro Lionel Messi. El argentino vio la derrota de su equipo por 2 a 1 desde las gradas del DRV PNK Stadium. El entrenador Gerardo 'Tata' Martino explicó las razones por las cuales Messi no jugó el trascendental partido.



(Puede leer: Inter Miami no pudo sin Lionel Messi y se quedó sin título en la Copa US Open)

En la conferencia de prensa posterior al encuentro, el DT explicó: “No era prudente que juegue, está claro. Ni siquiera para considerarlo algunos minutos porque corríamos riesgo. Sí va a jugar seguramente antes que termine la Liga. A partir de la previa del partido de hoy iremos partido a partido definiendo la situación en el momento en que el departamento médico nos informe que está en condiciones de jugar”.



Aunque el entrenador no ahondó en el tipo de lesión del capitán argentino, se ha podido establecer que este tiene molestias en el isquiotibial derecho.



Como lo refirió el portal Infobae, el 'Tata' prefirió referirse al desgaste físico de su equipo por cuenta de la seguidilla de partidos que ha jugado y a las lesiones de más jugadores trascendentales. “Vi un equipo gastado, esta es la realidad. Después las derivaciones que un equipo gastado tiene, uno lo puede ver desde el lado de que estamos mal físicamente, otros por lo táctico, y la realidad es que en algún momento íbamos a sufrir las consecuencias de tantos partidos", señaló.



El estratega manifestó que ese desgaste lo sintieron en el primer tiempo del partido contra el Houston Dynamo. "(Lo) empezamos a sentir con lesiones y desde el lado del funcionamiento, cualquier arranque de un jugador rival superaba nuestras líneas, cualquier pelota dividida era ganada por el rival”, comentó Martino.



(Le puede interesar: Revelan la identidad de la amante de Neymar: ¡es amiga de Clara Chía!)

Martino habló del futuro del Inter Miami. “No estamos hablando de un cuerpo técnico que empezó en enero, estamos todos terminando de asimilar el cambio, pero a todos nos gustó ver lo que pasaba en el camino. Nosotros también estábamos encantados pero en el camino hubieron situaciones que por la genialidad de un futbolista nos puso en carrera, en otras ganó un partido decisivo. No podemos perder de vista eso, nos falta funcionamiento sí, un montón”, expresó.



El Inter Miami jugará el próximo sábado nuevamente como local ante New York FC por la fecha 35 de la MLS. A falta de cuatro fechas para el final, el equipo de Florida suma 32 unidades y está a cinco de los puestos de playoffs, aunque tiene un juego pendiente.

También puede leer:

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS