Tras la dura derrota de la Selección Colombia ante Argentina el pasado martes, la desazón de los hinchas de la tricolor se llevó todos los titulares. Las posibilidades de ir al Mundial de Catar son cada vez más remotas y, aunque las matemáticas sean generosas, el desempeño deportivo no respalda la ilusión.



En medio de la decepción general, el único que pudo sentir un aliciente tras el juego con la albiceleste fue Radamel Falcao. El 'Tigre', al terminar el compromiso, recibió un fuerte abrazo del hombre que marcó el gol de Argentina, Lautaro Martínez.



¿Por qué fue tan sentido el saludo del delantero rival con Falcao?

El orgullo de abrazar al héroe de infancia

Falcao García, en el partido contra Argentina. Foto: AFP

Lautaro Martínez tiene 24 años y Radamel Falcao está cerca de los 36. Cuando el 'Tigre' brilló en River Plate, de Argentina, Martínez era un adolescente que soñaba con ser profesional. Y, para sorpresa de los argentinos más nacionalistas, el modelo a seguir de Martínez era nada más y nada menos que el delantero colombiano.



"¿Si me parezco más a Gabriel Batistuta o a Sergio el 'Kun' Agüero? No, yo me quiero parecer a Radamel Falcao. Lo dije siempre. Lo sigo mucho, trato de imitarlo", dijo Martínez en 2018.



Luego, en 2021, siendo ya una pieza fundamental del Inter de Milán, ratificó su sentir:

"Mi ídolo era Radamel Falcao García. De niño lo admiraba cuando jugaba en Argentina en River Plate", recogió entonces la 'Gazzetta dello Sport'.



Así que ahora, a pesar de que Falcao sea su rival, Martínez lo sigue admirando. Y el abrazo del pasado martes lo ratifica.

