Han pasado meses desde que Gerard Piqué y Shakira rompieron su relación. Muchas cosas han pasado en la vida de mambos, como el éxito musical de la colombiana y el idilio amoroso del exfutbolista. Pero los detalle sen torno a esa relación no dejan de salir a la luz.

Ahora la información que ronda los portales de entretenimiento en el mundo es sobre los verdaderos motivos del distanciamiento que aparentemente existía entre la artista y su exsuegra.



Ya en enero se filtró un video del 2017 en el que se ve cómo la mamá de Gerard Piqué manda a callar a su exnuera, la artista colombiana Shakira, lo que generó un vendaval en las redes sociales.

El 'odio' hacia Shakira

De acuerdo con la revista 'Semana' de España, la diferencia de edad de la expareja fue un motivo clave en el rechazo hacia la colombiana desde la casa Piqué.



Cuando Piqué y Shakira se conocieron, el exfutbolista tenía 22 años de edad, mientras que la colombiana rondaba los 32. Esta diferencia fue motivo de disgustó para Montserrat Bernabéu, la mamá de Piqué, siendo una de la razones por las cuales comenzó a odiar a la barranquillera, según esta información.



Otra de las razones reveladas por las cuales aparentemente la mamá de Piqué nunca aceptó a Shakira en la familia fue el hecho de que fuera una figura pública, ya que no le gustaba que nadie brillara más que su hijo.

Y hay más, al parecer tampoco le agradó que esta familia catalana de clase alta se relacionara de manera formal con alguien que no perteneciera a esta comunidad.



Según los datos, a la mamá de Piqué no le importaba la fortuna de la artista, sino sus raíces, que no pertenecía a su 'clase catalana', es decir, la colombiana era vista como una 'intrusa' para la núcleo familiar.



Meses después, Piqué vive su romance público con Clara Chía Martí, que al parecer sí goza de aceptación total en el entorno familiar.





