Uno de los momentos brillantes en la carrera de James Rodríguez fue cuando estuvo cedido por el Real Madrid al también poderoso Bayern Múnich, en Alemania.

En ese club, el colombiano anotó 15 goles y brindó 20 asistencias, siendo pieza fundamental para el equipo en esas dos temporadas donde lograron la Bundesliga. En ese momento, el ‘10’ de la Selección Colombia fue dirigido por el italiano Carlo Ancelotti, a quien ha llamado en varias entrevistas como “un padre”.

Y aunque Bayern se planteó la compra del futbolista, unas declaraciones sobre el frío que hacía en ese país cerraron esa puerta. “Los alemanes son gente muy fría, aunque recibí un trato espectacular en el club, me querían mucho. Vivir no es algo fácil, es algo duro porque es un frío con -20 grados, eso para mí era muy duro. Había días que me iba a las 9 al trabajo, prendía el carro y miraba la temperatura: -28 grados. Me preguntaba: 'qué estoy haciendo aquí con este frío'", contó el colombiano en ese momento.

James celebra contra Corea. Foto: EFE

No obstante, en una nueva entrevista, esta vez con el canal RCN, fue indagado sobre las razones por las cuales no siguió en ese poderoso equipo, que a la siguiente temporada ganó la Champions League.

El colombiano manifestó que “quizá la gente se confundió por lo que dijo en la entrevista”.

“Fue un comentario como muy charro (gracioso) en una entrevista. La gente lo que yo digo aquí lo saca siempre mal”, añadió James.

El futbolista contó que en Bayern lo querían mucho, pero surgió la posibilidad de ir al Atlético de Madrid, con el DT Diego Simeone, y a una ciudad que conocía por su paso en el Real Madrid.

“Estaba encasa, tenía ahí a mi hijo a Salomé. Hice mucha presión para ir, pero Real Madrid no me dejó salir. Falta un poquito de suerte, que la vida te empuje un poquito”, agregó.



REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS

