La temporada 2022 del fútbol argentino comenzará este jueves con el regreso de la Copa de la Liga Profesional, ahora con 28 equipos en primera división, con más de 200 refuerzos firmados en el mercado de pases y con River y Boca como candidatos a dominar el certamen.

Tras la consagración de River como ganador de la Liga Profesional 2021, la actividad en el torneo albiceleste se reanuda con un certamen similar al que se disputó hace doce meses, con 28 equipos divididos en dos zonas de 14 y un torneo a disputarse en 14 fechas, incluida una jornada especial dedicada a todos los encuentros clásicos.



River tiene problemas para alinear a Juan Fernando Quintero, quien ya se estrenó en el empate 0-0 contra Vélez, con buen rendimiento.

De todos modos está convocado



Aunque está convocado para el compromiso contra Unión de Santa Fe, el colombiano no podría jugar el primer torneo oficial con River, pues el club argentino no ha recibido la documentación completa por parte del Shenzhen FC de China, propiedad de sus derechos deportivos.



El propio Marcelo Gallardo dijo que no había llegado el papel dando el aval para que jugara, pero Quintero está en la nómina de convocados, listo para cuando llegue la documentación.



