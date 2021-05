No Ajax, no cry: el homenaje del equipo holandés a Bob Marley

Hay pequeños actos que se vuelven tradiciones para los equipos de fútbol. En Inglaterra, el canto de los hinchas del Liverpool 'You Will Never Walk Alone' es famoso a nivel mundial.



Sin embargo, es algo que no ocurre solamente en Inglaterra.



En Holanda, hace más de diez años los hinchas del Ajax adoptaron la canción Three little birds, de Bob Marley, como un himno cada vez que van al estadio de su equipo.



El hecho tomó tanta trascendencia que uno de los hijos del fallecido artista cantó en un partido del Ajax la canción.



Para el 11 de mayo, fecha del 40 aniversario del asesinato de Marley, el portal Footy Headlines expuso un diseño que homenajea al jamaiquino y sería la tercera camiseta del Ajax para la temporada 2021/2022. Este es el diseño.



⚪️🔴⚪️Este sería el tercer uniforme del #Ajax para la temporada 2021/22 ⚪️🔴⚪️ vía @Footy_Headlines



En homenaje a Bob Marley, cuya canción "Three Little Birds" se ha convertido en un himno "no oficial" entre los fanáticos y en el estadio durante muchos años. . 🌿



BELLEZA 😍 pic.twitter.com/y2HVAVwyPp — Ajax Argentina 🇦🇷 (@AFCAjax_Arg) April 27, 2021

