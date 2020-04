¿Por qué Colombia recibió más plata que Perú de la Conmebol?

Un malestar se generó en Perú luego de que por versiones de prensa se enterarán los medios de ese país que la Federación Colombiana de Fútbol recibió más dinero de ayuda de la Conmebol que la Asociación peruana.

La Federación de Colombia recibió dos millones de dólares del programa Evolución para ayudar a aliviar los problemas de pagos de nómina de los futbolistas. Dinero que se distribuye entre los 36 clubes colombianos. Sin embargo, a Perú llegó apenas un millón de dólares, generando suspicacias.



El diario el Comercio de Perú se comunicó con la Conmebol donde informaron que la Federación de Colombia recibió más dinero porque no había ejecutado los fondos que tenía del 2019.



"No existe eso de darle más a un país y menos a otros. Estos fondos hay que ejecutarlos anualmente y a algunas le quedan remanentes de años anteriores. La FPF ha ejecutado año a año todo bien y solo le quedaba lo de este año. Colombia no ejecutó el ciclo anterior, Argentina tendrá un millón 400 porque tenía una parte retenida, Venezuela también tiene dos millones porque tampoco ejecutaron lo del 2019. Paraguay y Uruguay tienen un millón cada uno", dijo a El Comercio Gonzalo Belloso, director de Desarrollo de Conmebol.



Estos dineros son exclusivos para el pago de salarios de los futbolistas en los diferentes países, afectados por la crisis actual por el coronavirus.



En Colombia, se repartirá de acuerdo a la categoría de los equipos, los 'clase A' y los 'clase B'. Los primeros son 25 equipos, sumando a Unión Magdalena, Huila, Quindío, Cortuluá y Cartagena, que hoy están en la segunda división.



Estos equipos recibirán, cada uno, 68.800 dólares, es decir, unos 275 millones de pesos. Los clase B, son 11 equipos y recibirán 25.400 millones.



DEPORTES