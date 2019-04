¿Por qué algunos futbolistas toman la decisión de suicidarse?

"Cada vez que me acuesto a dormir, siento que me abrazas como cuando era chico, te acordás que me cruzaba todas las noches a tu habitación en silencio porque mamá me sacaba cagando, y vos me hacías un lugar? Ese abrazo lo sigo sintiendo, te sigo sintiendo papi".



Las anteriores fueron las palabras con las que Laurato Toresani despidió a su padre, Julio César Toresani, luego de que el pasado 22 de abril se supiera la noticia de que el exjugador de fútbol argentino había decidido quitarse la vida agobiado por problemas familiares, económicos y laborales.

'El huevo', como se le conocía a Toresani, surgió de Unión, pasó por Instituto de Córdoba, River Plate y llegó a Boca Juniors en 1996. A finales de 1997 se fue a Independiente. Luegó jugó en Audax Italiano de Chile, que lo rescató después de estar medio año sin club y finalizó su trayectoria en Patronato.



Es conocido por ser uno de los pocos jugadores del fútbol argentino que vistió las casacas de Boca, River, Colón y Unión, pero también un episodio de encontrón que tuvo con Diego Armando Maradona cuando jugaba para Colón, hasta tal punto de que el 10 le dio la dirección de su casa para que fuera a pelear con él, pero debido a su estilo temperamental y sacrificado comenzó a ser aceptado.



Su caso acaba de encender las alarmas en los medios y en diferentes figuras del fútbol internacional, debido a que no es aislado, otros exjugadores han corrido la misma suerte, y a que muy poco se está haciendo para paliar esta situación que tiene cientos de vertientes a reflexionar.

Tenés 35 ó 40 años y salís a la vida a hacer algo que no sabés y tenés que aprender en el momento. Así nos pasó a casi todos los ex futbolistas FACEBOOK

TWITTER

El ex futbolista Jorge "Camote" Acuña, fue uno de los que se atrevió a analizar lo que había sucedido con Toresani, en una carta que se viralizó por haber sido compartida en las redes del también exjugador argentino Juan Ramón Fleita, conocido como el 'Lagarto Fleita'.



En la misiva, que podrá leer completa al final de este texto (abajo), "Camote" habla sobre los problemas económicos a los que se enfrentan los exjugadores cuando se retiran de la carrera, el abandono estatal y organizacional; y el sacrificio infructífero que viven muchos de estos dedicados deportistas que al final de la vida casi que terminan quedándose solos.

Julio César Toresani junto a sus hijos y nieto. Foto: Tomado del Facebook de Lautaro Toresani

'No hay un plan para el después'

"Una gran masa de jugadores de fútbol son personas que ni siquiera terminaron sus estudios escolares, no estudiaron una carrera y mucho menos se preocuparon por tener un plan B en caso de que sus caminos como futbolistas fracasaran debido que estaban enfocados en convertirse en destacados jugadores de los seleccionados de sus respectivos países", explicó a la Redacción APP Guillermo González, coach ontológico que hace un tiempo ha venido trabajando con futbolistas como Carlos Valdés, que han tomado la decisión de retirarse de sus carreras a temprana edad para poder hacer una actividad diferente que les permita sostenerse económicamente y además poder dedicar tiempo a sus familias.



Según González, si bien esta no es una tendencia global, sí es una situación que requiere de toda la atención de los gobiernos y de las entidades relacionadas con el mundo del deporte, pues "sí denota que no existe un plan o acompañamiento para los futbolistas, para que desarrollen otras habilidades o actividades que puedan servirles tanto para el momento en que decidan retirarse, como para cuando sus carreras no tienen el éxito esperado".

Cristiano Ronaldo, delantero portugués. Foto: AFP

"Casos como el de 'el tino' Asprilla no son el común denominador en este mundo, por lo que otros jugadores como Cristiano Ronaldo, David Beckham y el mismo James Rodríguez ya están en la carrera por conformar negocios alternativos a su carrera profesional como deportistas, precisamente para no sufrir más adelante. Sin embargo, no todos corren con la misma suerte, ni tienen el éxitos que estos cuatro últimos han tenido" añadió el coach ontológico profesional.



Un recordado caso fue el del defensa central alemán Andreas Biermann, quien jugó en clubes como el Herta Berlín, pero nunca pudo saltar a equipos de mayor envergadura, razón que lo llevó a entrar en una fuerte depresión que desencadenó un par de intentos de suicidio, hasta que el 18 de julio de 2014 logró su cometido, a tan solo 33 años de edad.



Otro caso que queda para reflexionar es el del guardameta costarricense Léster Morgan Suazo, quien, agobiado por problemas económicos, según explicaron las autoridades, decidió el viernes 1 de noviembre (de 2002) dispararse en la cabeza, en una cabaña que alquiló el jugador en Concepción de San Rafael de Heredia.



Así mismo, Dave Clement, ex defensor del Queens Park Rangers FC, se quitó la vida el 31 de marzo de 1982 ingiriendo veneno, debido a una fractura en una de sus piernas, la cual había acabado con su carrera futbolística.



Un caso similar fue el de Mirko Saric, exvolante de San Lorenzo de Almagro y quien sufría de depresión por una grave lesión en los ligamentos. Fue encontrado muerto el 4 de abril de 2000, ahorcado con una sábana, en su casa del barrio de Flores, en Buenos Aires.

Retiros tempranos

Otra de las variantes a analizar en estos casos de suicidio de futbolistas tiene que ver con que muchos, por la misma estructura de la profesión, tienden a retirarse no pasados sus 40 años, lo que quiere decir que su vida productiva todavía está activa para ellos, pero su carrera ha finalizado.



"Están muy jóvenes y tendrían mucho por desarrollar, pero no tienen las herramientas ni los conocimientos para desarrollar estas actividades paralelas. Además, la misma dedicación que le han puesto a sus carreras, los termina alejando de sus familiares y seres queridos, por lo que muchos de ellos terminan siendo personas muy solas y con poco apoyo y motivación para continuar con posibles proyectos", finaliza González.



El experto asegura que una de las soluciones debería estar en que los Gobiernos no solo garanticen este acompañamiento y capacitación en actividades paralelas, sino que también enfoque los esfuerzos en crear realmente plataformas y organizaciones que les permita a los jugadores convertirse en verdaderos profesionales del deporte, que puedan desde su conocimiento generar alternativas relacionadas a su carrera. "Poder continuar como entrenadores, árbitros u otras carreras que garanticen que su profesión sea vista más como una prolongación de sus gustos y no solo como un hobbie".

James Rodríguez y El Pibe Valderrama son ejemplos de futbolistas que tienen negocios paralelos al de sus profesiones. Foto: Tomada de @jamesdrodriguez

Carta de Jorge "Camote" Acuña



"Buen día para todos, les comparto estas palabras de un gran tipo como Camote Acuña. Nos tiene que servir no sólo para el jugador de fútbol, sino para toda la sociedad en general", escribió en la red social el ex delantero.



"La vida de un futbolista transcurre junto al fútbol. Te casás, tenés hijos que hay que mandar al colegio. Tal vez te separás. Siempre con un nivel de vida alto. Por eso la plata no alcanza cuando te retirás. Les pasó a muchos compañeros de mi generación: cuando sólo sale dinero y no entra, comienzan los problemas".



"Estuve seis meses encerrado sin salir de casa. Tenía 34 años y una lesión que me retiró. Me sentí solo en el mundo. Tuve la suerte de que mi mujer y mis dos hijas estuvieran conmigo todo el tiempo. Sin ellas, estaba entregado. Saqué fuerzas desde donde no las tenía porque nadie me preguntó cómo estaba. El Huevo Toresani se estaba separando, quería dirigir y nadie le daba una mano. Por eso entiendo todo lo que vivió. reitero: zafé porque tengo una gran familia".



"Para el futbolista que se retira no existe contención. Ni de Agremiados. Porque una vez que dejás de trabajar, a los seis meses se corta la obra social. No nos preparan para el día después. No es fácil seguir después del fútbol. Estás dejando algo que hiciste desde los cinco años, donde hiciste un nombre y en algunos casos fueron ídolos. Y un día, todo se termina"



"Nací sin nada. Todo lo que hice en al vida siempre me pareció mucho. Cuando miro para atrás, pienso: dormía en una casa de chapa y ahora en una de material. Pero el jugador de fútbol espera que golpeen la puerta y le den una mano. Como nunca sucede, la desilusión es inmensa con todo el ambiente. Tenés 35 ó 40 años y salís a la vida a hacer algo que no sabés y tenés que aprender en el momento. Así nos pasó a casi todos los ex futbolistas".



"El fútbol es un ambiente sin solidaridad. Pensás que tus amigos de futbolista eran tus amigos de verdad, pero cuando dejás de jugar esos mismos me dejaron e frecuentar. También me llevé desilusiones de ex compañeros que pensé amigos y se portaron muy mal conmigo y mi familia".



"Cuando fui jugador, nadie me pidió que terminara la secundaria. Con 35 años no estaba preparado para nada. Comencé a estudiar porque sólo tenía terminado el séptimo grado. Agarré los libros, cambié el habla para comunicarme de la mejor manera y abrirme paso en una sociedad en la cual nunca estuve. Vivía en una burbuja y cuando salí de ella empecé a vivir la vida percibiendo las cosas desde otro lugar".



"Vivía en la concentración de Racing, debajo de la tribuna. Al otro lado, donde hoy está prensa, estaba Oreste Corbatta, abandonado en una piecita.. El club le dio donde vivir y comía cuando podía. La contención brillaba por su ausencia. Corbatta murió en el desamparo. Esas cosas duelen. Al futbolista no le enseñan qué hay que hacer. Por eso a mis hijas les di todas las armas posibles, sobre todo estudio. Hoy una es psicóloga y la otra estudia administración de empresas en Estados Unidos. Tuvieron las herramientas que no tuvo su padre y estoy orgulloso de ellas: hicieron todo lo que yo no pude hacer".



"El gran problema de los futbolistas de mi época era que no cobrábamos lo firmado. No nos pagaban. Trabajábamos gratis. Era un problema de Racing, San Lorenzo y Boca. Si agarrábamos una plata, era para sobrevivir. Si nos pagaban como decían que pagaría, yo me hubiera comprado diez departamentos".



"Sería importante armar una mutual de ex jugadores de Racing. No por mí, sino por muchos muchachos que lo necesitan. Lo importante es el hoy, no el pasado. Tenés jugadores como el Beto Alonso en River, que un día no lo dejaron entrar a la cancha porque no lo reconocieron. Son cosas que nunca voy a entender: los clubes les dan importancia a sus glorias cuando mueren".



Tomada del Twitter del 'Lagarto Fleita'

Julio César Toresani Foto: Tomado del Facebook de Lautaro Toresani

Redacción APP

@Miradelmar