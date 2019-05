Polonia goleó a Tahití y mandó a Colombia al tercer puesto del grupo

Italia le ganó a Ecuador (0-1), sumó su segundo triunfo y aseguró su presencia en los octavos de final del Mundial Sub-20 de Polonia a los que se aproxima Senegal después de batir a Colombia y que se disipan para México, que sufrió contra Japón un nuevo revés.

La segunda jornada de los grupos A y B aclaró algunas cosas. Fue clave para el cuadro italiano, tercero en Corea 2017 y para Senegal, reforzados de la sesión. También para el conjunto anfitrión Polonia, que sumó sus tres primeros puntos a costa de la débil Tahití, fuera de toda opción y para el combinado nipón.



Colombia, por su parte, dio un paso atrás después de caer con Senegal igual que Ecuador. Ambas hacen cálculos de posibilidades hacia la segunda fase. Italia dejó en evidencia a Ecuador (0-1), condicionado por la expulsión, antes del descanso, de Jackson Porozo.



El atacante del Frosinone Andrea Piamonti anotó el gol de la clasificación del conjunto europeo a la siguiente fase del Mundial. Piamonti anotó el gol que bastó para el triunfo en el minuto 14, contra un rival que lo encerró en gran parte del encuentro a pesar de su inferioridad.



El marcador pudo ser otro si el atacante Leonardo Campana no hubiera fallado un penalti en el minuto 43, que terminó en manos del portero, y por su falta de puntería y decisión para el remate final en múltiples jugadas.



La falta de acierto castigó al cuadro ecuatoriano, que empató con Japón en su debut (1-1) y que aferra sus complicadas opciones al último choque de la fase de grupos, contra México, que salió malparada de su encuentro ante el equipo oriental en el Bydgoszcz Stadium.



Y es que la selección de Japón dejó en evidencia al cuadro mexicano con un marcador incontestable (0-3). Un doblete de Taisei Miyashiro al que se sumó el gol de Kyosuke Tagawa resumieron la superioridad japonesa que no desaprovechó las facilidades en defensa de su rival. México mostró una zaga vulnerable, un medio campo partido y poca ambición en ataque.



El equipo de Diego Ramírez, desprovisto de la aportación de sus mejores jugadores, cierra la fase ante Ecuador. Japón, por su parte, aspira a arrebatar a Italia el liderato del cuarteto en el otro encuentro del miércoles.



En el Grupo A Senegal reafirmó su superioridad con el segundo triunfo en el torneo. Ganó a Colombia (2-0) gracias a la transformación de dos lanzamientos de penalti. El primero, pasada la media hora obra del atacante del Metz francés Ibrahima Niane y otro, en el tramo final del choque, anotado por Dion Lopy.



Con este resultado, Senegal lidera la zona con seis puntos y se acercó a la siguiente ronda, mientras que Colombia se queda con tres enteros. Tras este revés, los colombianos jugarán sus posibilidades el próximo miércoles ante Tahití, el equipo más débil del grupo, que salió goleado ante el anfitrión, Polonia (5-0).



Los dobletes del jugador del St. Paulli Jakub Bednarczyk y Dominik Steczyk junto al tanto del defensa del Bayern Múnich'Marcel Zylla dieron la primera satisfacción del torneo al conjunto anfitrión ante un rival menor que jugó el tramo final con un hombre menos por la expulsión de Hennel Tehaamoana.



Polonia puja con Colombia por la segunda plaza del grupo. El cuadro europeo, que sumó en el Lodz Stadium su primer triunfo en el torneo, jugara contra el líder, Senegal. Colombia se medirá en Lubrin a la frágil Tahití, que lleva ocho goles encajados y que aún no ha logrado marcar.



EFE