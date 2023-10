Atentos: Policía dio las primeras pistas sobre los secuestradores del papá de Luis Díaz

El papá de Luis Díaz completa más de 36 horas desaparecido. En sábado en la tarde, Luis Manuel Díaz fue secuestrado por unos hombres que se movilizaban en motocicleta en el municipio de Barrancas, en La Guajira.



Frente a este hecho, las Fuerzas Militares han desplegado una importante operación de rescate para dar con el paradero del papá de la estrella del Liverpool de Inglaterra. En las últimas horas, la Policía Nacional realizó una rueda de prensa y entregó detalles reveladores de los secuestradores.



El subdirector de la Policía, el general Alejandro Zapata, informó que el secuestro 'no es un hecho incidental', sino que se trató de una operación planeada en la que se encuentran personas que están siendo identificadas.



“Tenemos claridad de personas que pudieron estar vinculadas en el hecho. Cuando ocurren hechos de estos generalmente no es espontáneo, hay una planificación anterior, gente que arrastra a las personas a un sitio, es decir, los ubican para que lleguen otros y eso es lo que estamos investigando”, expresó el general Zapata.

cartel recompensa por papá de Luis Díaz. Foto: Policía Nacional

El general señaló que todavía no tienen una evidencia contundente para asegurar que el papá de Luis Díaz fue trasladado a la frontera hacia Venezuela: “Lo que sabemos es que el secuestro ocurre en La Guajira y por lógica está cerca a la frontera; no tenemos en este momento algún elemento de juicio nos indique que se ha pasado la frontera, no lo podemos afirmar, pero tampoco lo descartamos. Es muy posible que busquen la posibilidad de escapar hacia ese lugar”.



El oficial de la Policía Nacional destacó que están estudiando el recorrido que hicieron los vehículos asociados al secuestro; además, los investigadores trabajan para encontrar huellas dactilares en una de las camionetas halladas.



“El vehículo que llevaban inicialmente quedó abandonado y posterior la motocicleta, porque (los secuestradores) hicieron una secuencia. El vehículo con el que estaban tanqueando primero en la bomba de gasolina, luego lo ubican en una motocicleta cuando se libera a la señora, esta moto posteriormente es abandonada y tenemos información que tomaron otra motocicleta para luego perderse en la zona boscosa”, explicó.

Cilenis Marulanda was released hours later. Foto: Archivo EL TIEMPO

El general Zapata finalizó señalando que hay más de 200 hombres, entre policías y militares, trabajando en la zona y haciendo un barrido para encontrar indicios que los lleven al paradero de Luis Manuel Díaz.



“Hemos avanzado en la investigación, hay personal del Gaula y de la Policía de inteligencia y judicial que están haciendo el análisis de esa información”, afirmó.

