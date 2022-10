El partido de la Liga argentina que jugaba este jueves Gimnasia y Esgrima con Boca Juniors fue suspendido a los nueve minutos debido a los incidentes con hinchas registrados en algunos accesos del estadio, y que obligaron a la policía a intervenir con gases lacrimógenos y balas de goma.

Los primeros incidentes se registraron unos quince minutos antes del comienzo del partido por el intento de fanáticos de ingresar en las tribunas del Estadio Único.



El árbitro Hernán Mastrángelo decidió suspender el encuentro tras una espera de unos 45 minutos en la que el panorama no varió y el ambiente se tornó más tenso por la nube de gases que tomaron cuenta de la cancha y sus alrededores.

Agreden a camarógrafo

En medio del caos, entre los heridos que se registraron, el camarógrafo Fernando Rivero, de TyC Sports, recibió tres impactos de balas de goma.

Yo estaba grabando. Estaban reprimiendo y un policía se dio vuelta y me dio tres balazos de goma en la ingle. Todavía me duele y me arde", relató el agredido.



"No te deja respirar. Nos metimos dentro de la camioneta. La garganta y los ojos te mata", expresó.

Atlético Tucumán es el líder del torneo con 44 unidades tras su triunfo del miércoles por 2-1 sobre Platense. Boca Juniors marcha en el segundo puesto con 42 enteros con la suspensión del encuentro, y Racing Club quedó tercero con 41 tras su empate 3-3 del miércoles con Defensa y Justicia.



