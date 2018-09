Las elecciones que nadie entiende de los Premios The Best

Cada año se instalan varias polémicas debido a las elecciones de la Fifa en sus premios, y este 2018 no rompió la tradición. Desde la elección del Premio Puskas (al mejor gol), el 11 ideal hasta el mejor jugador, todas tuvieron críticas.

La primera elección polémica fue la del premio Puskas. En esta categoría habían goles del calibre de las chilenas de Gareth Bale, en la final de la Liga de Campeones, o la de Cristiano Ronaldo, en los cuartos de final. También un gol de tacón de Riley McGree, del fútbol australiano. Sin embargo el ganador fue un gol 'normal' de Mohamed Salah con el Liverpool que no está ni cerca de la dificultad de los descritos y no estaba dentro de los favoritos.



Luego vino el premio al mejor arquero. El escogido fue Thibaut Courtois, flamante refuerzo del Real Madrid, quien hizo una gran temporada con el Chelsea e Inglaterra y tuvo una brillante actuación en el Mundial de Rusia. Nada para discutir.



Sin embargo, a la hora de la elección del 11 ideal del año no aparece como arquero Courtois sino el español David De Gea, quien tuvo un Mundial para el olvido. En ese equipo ideal luego aparecen Dani Alves, Sergio Ramos, Raphael Varane, Marcelo; Luka Modric, N'golo Kanté, Eden Hazard; Lionel Messi, Cristiano Ronaldo y Kylian Mbappé.



Lo que causa curiosidad es que la terna para el mejor jugador estaba compuesta por Cristiano, Modric y Salah, ¿por qué este último no aparece en el 11 ideal del año?, ¿por eso le dieron el galardón del Puskas?



Y por último, aunque Modric era el favorito a ser el ganador al mejor jugador del año por lo hecho en el Mundial, no deja de casuar curiosidad que, mientras Ronaldo anotó 44 goles en 44 partidos durante la temporada, el croata solo anotó 4...



