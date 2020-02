Propuesta de Capello para el fútbol femenino genera enorme polémica

El técnico italiano Fabio Capello desató una polémica al dar unas controvertidas declaraciones sobre el fútbol femenino.

En la gala de los premios Laureus, Capello propuso que en el fútbol femenino se deberían reducir las medidas de los arcos y los terrenos de juego.



"Creo que en el fútbol la portería es demasiado grande para las mujeres y el campo demasiado amplio. El tamaño de la portería hace que sea muy difícil para las mujeres porque en el fútbol tienes que saltar. Cuando las mujeres juegan a baloncesto o a voleibol, la canasta y la red se bajan porque no son tan altas como los hombres", dijo el DT, reconocido por su paso por Real Madrid, Juventus y la dselección italiana.

Su comentario generó la inmediata reacción de Jill Ellis, exseleccionadora de Estados Unidos, quien estaba presente en el evento y no estuvo de acuerdo con el planteamiento.



“Con el debido respeto, no estoy de acuerdo. Cada vez más vemos mujeres más altas en el fútbol femenino. La pureza del juego es lo que todos amamos. No creo que tengamos que cambiar las reglas. Tenemos porteras de más de 1'80 metros. El nivel atlético de las mujeres está aumentando y seguirá evolucionando", le respondió.

