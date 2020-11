Debate por posible convocatoria de Villa a la Selección

El próximo domingo se conocerá la convocatoria de la Selección Colombia para los partidos contra Uruguay y Ecuador de la eliminatoria al Mundial de Catar. Sin embargo, a pocos días de conocerse la lista, una polémica se ha desatado por cuenta de la posible convocatoria de Sebastián Villa.

Según trascendió este miércoles desde Argentina, Villa es uno de los jugadores que fue bloqueado por Carlos Queiroz para la Selección. Sin embargo, la información indica que incluso le pidieron examen PCR para quedar habilitado para poder viajar a Colombia.



La versión fue tomando fuerza durante todo el día, al punto que se dijo que Villa podría reaparecer con Boca en el partido de este fin de semana, luego de su larga ausencia por el escándalo de agresión a su expareja.



De hecho, hubo pronunciamiento de Fernando Burlando, representante de Daniela Cortés, quien manifestó a medios argentinos que Daniela no ve problemas en que Villa vuelva a jugar con Boca, pero que no tenía conocimiento de un posible llamado de la Selección.



El tema genera polémica porque el jugador aún no resuelve su caso judicial, y tampoco ha tenido competencia, más allá de sus entrenamientos con Boca.



En medio del debate, la propia Federación Colombiana de Fútbol emitió un comunicado en el que aclaró que solo hay jugadores bloqueados.

"La Federación siempre procura mantener bajo confidencialidad los nombres de los jugadores incluidos en la preselección, o la llamada lista provisional (stand by list según las normas de la FIFA), enviada a los clubes. Desafortunadamente algunos nombres salieron a la luz pública".



Para evitar malas interpretaciones o especulaciones sobre el tema de jugadores convocados, aclaramos que están preseleccionados un total de 42 jugadores, pero como informamos el viernes pasado la decisión de la lista de convocados solo será realizada y pública el domingo 8 de noviembre".

#SebastiánVilla convocado a la selección #Colombia. El atacante de #Boca esta en la lista de Queiroz para jugar las fechas 3 y 4 de las eliminatorias a #Qatar2022. pic.twitter.com/PTq5OeJgtw — Leandro Aguilera (@Tato_Aguilera) November 4, 2020



