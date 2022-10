Asombro arbitral: por manos meten las patas (Meluk le cuenta)

El fútbol parece que fuera un deporte diferente en Europa. No voy a caer en el lugar común de la velocidad, la preparación física, los estadios, las canchas o los sistemas de campeonato. Mucho menos en las diferencias económicas y de calidad de plantillas. No se puede comparar un yate de lujo con un bote de motor. Así de simple, así de claro.

Hablo de que el fútbol al otro lado del Atlántico parece otro deporte, con otras normas, con otras reglas: ¿Cómo diablos la mano de Gabriel, en el área del Arsenal no fue penalti para el Liverpool? ¿Cómo es posible que el martes pasado, en la Liga de Campeones, no fuera mano penalti el monumental gardeo del defensa Dumfries, del Inter de Milán, en el minuto 90 del partido, que el Barcelona trataba de empatar in extremis? Una mano ordinaria, grosera, evidente. ¡No la rechazaba con un manotazo así ni Kareem Abdul-Jabbar, la leyenda de

bloqueos de la NBA!

Gabriel, en acción en Arsenal vs. Liverpool Foto: Adrian Dennis. AFP



Jugadas de balonmano, de baloncesto, de otro deporte que no se juega con los pies y resulta por lo menos una contradicción que en un juego llamado balompié, sean las manos las que hagan meter la pata. Increíble que suceda eso, llevemos casi 160 años de football, más cuando en el último lustro se cuenta con la ayuda de la repetición del video — y pues tampoco—, lo que hace que decisiones como las mencionadas parezcan, al menos, insólitas, por no decirles desvergonzadas o, incluso, hasta malintencionadas.



Tras de que el reglamento permite interpretaciones de todos los colores, sabores y conveniencias, ahora hay una tendencia a que el VAR intervenga menos y “respete” las decisiones del juez central, en abierto contrasentido con el desarrollo de la asistencia de video: la idea de darle más justicia al juego. El futuro del juego debe ser al revés: en lugar de que le quiten autoridad al VAR, hay que darle más y dejar que sea el juez principal de los partidos y tome las decisiones gruesas y que los árbitros sean facilitadores y administradores del juego. Pero esa, pues, es otra discusión.

El 'sancocho' del reglamento con las manos



Retomo: la médula del asunto es el reglamento, el sancocho que han inventado en la International Board, encargada de definir las reglas del fútbol.



La regla 12 (“Faltas y conducta incorrecta”) dice: “No todos los contactos del balón con la mano o el brazo constituyen infracción”, pero que cometerá infracción el jugador que “lo toque con la mano de manera voluntaria”, o cuando esté “en posición antinatural y consiga que el cuerpo ocupe más espacio”.



El problemas es que en farmacias, supermercados y en tiendas de cadena no venden ‘voluntariómetros’ ni ‘posicionómetros’.

Fenerbahçe'nin kazandığı penaltı ve bugün oynanan Arsenal - Liverpool maçında Marc Oliver'ın vermediği penaltı. Ya onlar yanlış yönetiyor ya biz. Bu iş ne zaman son bulacak çok merak ediyorum. https://t.co/ENVyBeneOA pic.twitter.com/w0E8tJEAVe — Burak Hümmet (@Burakhummet) October 9, 2022



Así las cosas, mientras la regla no sea más específica, puntual, precisa u objetiva, pues seguiremos o en las discusiones sin fin o en el absurdo inverosímil de que un árbitro diga que un defensa del Inter de Milán rechazó con de cabeza cuando la evidencia de las imágenes demostraba que era una mano incuestionable o que el VAR, con sus repeticiones de diferentes cámaras lentas y superlentas, la tecnológica que es la revolución más grande del fútbol, sea ignorado de manera flagrante, tanto que en Europa el fútbol a veces parece otro deporte.



