Por qué sí o no llamar a Poveda y Salcedo al Mundial Sub-20

Una polémica se desató el miércoles de la semana pasada por las declaraciones de Arturo Reyes, técnico de la Selección Colombia sub-20, quien en un primer momento les cerró la puerta del equipo que participará en el Mundial de Polonia del próximo mayo a dos atacantes con escuela y formación europea: Ian Poveda y Eddie Salcedo. Del primero insinuó que no tenía verdadero amor por la camiseta amarilla, azul y roja de Colombia y del segundo aseguró que no decía la verdad.

Las declaraciones cayeron como un yunque en la afición y la crítica, más cuando la Selección juvenil logró su cupo mundialista de manera sorpresiva muy a pesar de la patente pobreza de su sistema de ataque.



Poveda nació en Inglaterra, tiene 19 años, puede ser extremo o delantero izquierdo y fue formado en el Manchester City. Su padre es colombiano y, según sus declaraciones públicas recientes, quiere jugar en la Selección de Reyes.



“Ian Poveda ha jugado con tres selecciones. ¿Por qué no pensó antes que quería jugar con Colombia. Yo no lo voy a llamar (…). Un jugador que se ha puesto la camiseta de otro país por tantos años no puede sentir la camiseta de esta Selección. No lo voy a llamar”, declaró Reyes.



Eddie Salcedo es un delantero que fue cedido al Génova de Italia por el Inter de Milán y es el sexto futbolista más joven en jugar en la Serie A (15 años). Es jugador de la Selección sub-17 de Italia, con la que jugó incluso en la semana.



“Me comuniqué con Jeison Murillo para que me localizará el teléfono de él; lo llamé, conversamos. Él conversó con su papá. El papá le dijo que sí, que sería muy bueno. Le dije que la siguiente semana lo iba a llamar para que diera los datos de su pasaporte y hacer la inscripción. Pasó esa semana y el jugador no volvió a contestar el WhatsApp, ocho días después me enteró de que está con la Selección de Italia. ¿Qué debo entender?”, dijo Reyes.

Los padres de ambos jugadores reaccionaron de inmediato. Armando, el de Salcedo, le dijo a FUTBOLRED que las declaraciones de Reyes en las que afirmaba que el joven futbolista no había querido representar al país eran irresponsables. “Lo que sucede es que cuando se trata de un menor de edad las maneras cambian, no es igual con un profesional mayor de edad. Eddie es un niño que creció fuera de Colombia, y gracias a las decisiones que se han tomado él está donde está ahora. ¿Cómo llamas mentiroso a un menor de edad que depende de sus papás? Es una falta de respeto del entrenador. No puede dañar la imagen de un jugador de esa manera, es una falta de gallardía y de profesionalismo lo que están haciendo”, contestó su padre.



Por su parte, Omar, el papá de Poveda, manifestó en RCN Radio: “No admito que el profesor Reyes se haya expresado en esos términos. Él no conoce a mi hijo, nunca ha hablado con él, y él quiere jugar con Colombia. Lo que dijo el profesor Reyes daña la imagen de mi hijo. Yo creo que la información del profesor Arturo Reyes no es la correcta: a mi hijo nunca lo han llamado para hacer parte de la Selección Colombia”.



Así las cosas, la Federación de Fútbol salió al paso con un comunicado en el que aseguró que la convocatoria del pasado Suramericano fue rigurosa y objetiva. Además, que para conformación del equipo del Mundial todos los jugadores son seleccionables. En ese mismo documento se incluyó la retractación de Reyes: “En la Selección Colombia sub-20 nos hemos regido bajo los más estrictos criterios al momento de convocar a los jugadores que conforman nuestros equipos. Así lo haremos para elegir a quienes formarán parte del grupo que irá al Mundial de Polonia 2019. Todos los futbolistas serán evaluados y analizados en su desempeño deportivo para estar seguros de conformar el mejor equipo”, afirmó.



Hay argumentos a favor y en contra para el llamado de Poveda y Salcedo.

Por qué llamarlos

Primer argumento a favor de su convocatoria: tienen el recorrido y la experiencia que los hace diferentes a la mayoría del grupo. Poveda entrena con Pep Guardiola, y eso ya le da una ventaja importantísima, teniendo en cuenta lo que significa ese técnico. Salcedo ha atravesado las divisiones inferiores del fútbol italiano desde que inició su carrera. Ambos, además, tienen ganas de jugar con la Selección Colombia, pese a haber estado en las selecciones de Inglaterra e Italia, y tener la posibilidad de seguir el proceso rumbo a la de mayores.



Igualmente, si bien en un momento pudieron haberlo dudado, hoy se muestran convencidos de querer representar al país, y aunque no hay certeza de lo que puedan hacer, la Selección Colombia sub-20 necesita un cambio en la parte ofensiva y ellos podrían ayudar a solucionar el evidente problema de ausencia de gol y juego ofensivo que se mostró en el Suramericano. Ellos son dos jugadores en los que se puede pensar en el futuro, son la próxima generación del fútbol colombiano y así se asegurarían como jugadores colombianos.

Por qué no convocarlos

Entre los argumentos para no llamar a Poveda y Salcedo está el que no conocen el grupo, y la entrada de ellos, sin haber estado en ningún proceso, puede afectar más de lo que beneficia y romper el plantel.



Además, que no estuvieron en el Suramericano y que hay mejores que pueden ser convocados, como el ‘Cucho’ Hernández o Luis Sinisterra, quienes han sido parte del proceso.



