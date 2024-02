Osorio desata la polémica en Brasil: video de sus gestos y el cruce con los hinchas

Juan Carlos Osorio está viviendo su primera turbulencia en el Athletico Paranaense. Medios de Brasil han salido a criticar al DT colombiano por las rotaciones que aplica en cada partido y por unos gestos que se hicieron virales a los hinchas del Coritiba.



El equipo entrenado por Juan Carlos Osorio está haciendo un Torneo de Paranaense destacado: no conoce la derrota en diez juegos tras los seis partidos ganados y los cuatro empates.

Juan Carlos Osorio Foto: Dimayor

Sin embargo, desde cierto sector de la prensa brasileña han empezado las críticas por los constantes cambios que realiza el DT en la nómina. Los señalamientos aumentaron tras el empate 1-1 contra Coritiba, juego en el que Osorio tuvo un cruce con los hinchas locales.



En redes sociales se hizo viral un video en el cual se observa a Juan Carlos Osorio enviándole lo que serían besos a la torcida del Coritiba, algo que fue tomado como una provocación del experimentado entrenador que recibió varios insultos en el transcurso del encuentro.



“Yo no lo provoqué. Por lo contrario. Algunos me ofendieron e insultaron, entonces respondí. Estoy seguro que si me lo encontrara en la calle no haría eso, entonces ¿por qué tiene que ser así aquí? ¿Puedes decirlo todo, insultos? El fútbol brasileño tiene que ocuparse de esto. No soy yo. Estoy de paso, puedo irme mañana”, fueron las palabras del colombiano en rueda de prensa.

Por otro lado, Osorio atizó la polémica con sus declaraciones a los medios de comunicación en las que criticó de cierta forma el fútbol de Brasil y afirmó que el espectáculo fue 'pobre'.



“Me pongo muy triste. Esto no puede ser un reflejo del fútbol brasileño. Muy mal, muy pobre, muy débil. Es imposible que dos equipos de primera división, Coritiba y Athletico, crean en un fútbol elaborado, como lo hacen el Arsenal y el Brighton”, señaló.



“Hablo por mi trabajo y no por el otro entrenador. Yo respeto. Para mi equipo es imposible jugar un buen fútbol sin dar 10 o 15 pases en campo contrario. Imposible, feo, débil. Tenemos que trabajar y entrenar todos los días, enfatizar y convéncelos de la idea. Como Brasil en el 82, Toninho Cerezo, Falcão, Júnior. Pasar, controlar. Muy pobre y triste. Asumo toda la responsabilidad”, agregó el entrenador de 62 años de edad.

Juan Carlos Osorio, técnico del América de Cali. Foto: Dimayor - Vizzor Image

