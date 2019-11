La polémica bandera de Bale que indigna al Real Madrid 

Gareth Bale celebró la clasificación de Gales para la Eurocopa junto a sus compañeros de selección posando tras una bandera del país con el lema "Gales. Golf. Madrid. En ese orden", un mensaje que la afición galesa ha transformado en canción y que el jugador definió como "un poco de diversión".

Pocos días después de que hablara de lo "cómodo" que se siente cuando está con su selección mientras el madridismo cuestiona su continuidad en el Real Madrid, el gesto de Bale aumentará más la polémica y el foco volverá a estar sobre él en su vuelta a la capital.

La bandera que desató la polémica. Foto: Tomada de Twitter



"Lo he escuchado, especialmente cuando estaba en el banquillo y cuando salí, y los niños se reían. Es un poco de diversión", sostuvo Bale antes del encuentro del martes cuando fue preguntado en "Goal" por la canción que los aficionados de Gales cantan desde hace días cuanto él está en el campo y que parece ordenar sus preferencias: Gales y el golf antes que Madrid.



Este miércoles, la plantilla madridista está citada en Valdebebas para reanudar la preparación del próximo partido de Liga, el sábado 23 en el Santiago Bernabéu contra la Real Sociedad, y Bale volverá a ser protagonista después de pasar un mes en blanco con su equipo por lesión, tanto si Zinedine Zidane cuenta con él como si no lo hace.



Después de jugar contra el Granada el 5 de octubre en el Bernabéu (4-1) su último partido en la liga española hasta la fecha, Bale se marchó con Gales para los anteriores encuentros clasificatorios para la Eurocopa contra Eslovaquia (1-1), el 10 de octubre, y contra Croacia (1-1), tres días después, y volvió con problemas en el sóleo. Desde entonces no ha vuelto a jugar con el Real Madrid.



Hizo una escapada a Londres a finales del mes pasado y pese a seguir lesionado el seleccionador galés, Ryan Giggs, le incluyó en la convocatoria los últimos partidos de clasificación para la Eurocopa, contra Azerbaiyán (0-2) y anoche contra Hungría (2-0). El delantero fue titular en Azerbaiyán hasta que fue sustituido por Ramsey en el minuto 60 y anoche también hasta que Wilson entró en su lugar en el 88.



