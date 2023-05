Mucho revuelo se generó por el video musical de la artista colombiana Shakira, 'Acróstico', por la participación de sus hijos Sasha y Milan.



Se ha dicho en la prensa internacional que a Gerard Piqué le cayó muy mal la decisión de la artista de incluir a los menores en el video.



No solo por ser menores, sino porque al parecer el exfutbolista no estaba enterada de tal decisión y eso lo habría irritado.

Pique ya decidió

Shakira y Piqué. Foto: Instagram de Shakira, KingsLeagueInfojobs

Se venía especulando con que Piqué entablaría acciones legales contra su expareja, por cuenta de esta decisión, asesorado por su abogado.



Sin embargo, este miércoles corre la versión en diferentes medios españoles que finalmente Piqué no demandará a Shakira por este motivo.



Según el medio Informalia, "la jueza y la Fiscal de Familia de Barcelona esperaban que Piqué demandara a la cantante por exponer a los niños. Pero después de unos días sopesando su respuesta, este mismo miércoles, Piqué ha tomado la decisión de no denunciar a Shakira para no mezclar de nuevo a los niños en otro enredo judicial".



Shakira y Gerard Piqué. Foto: CHANDAN KHANNA / AFP / Instagram: @3gerardpique

La Vanguardia, citando a "fuentes solventes", dejó al descubierto previamente la supuesta movida que habría hecho Shakira para protegerse legalmente ante la eventual demanda.



Según el diario, Shakira "ha decidido prescindir de los servicios del despacho que dirige Pilar Mañé en Barcelona y poner sus intereses en manos de un letrado norteamericano". Una jugada legal para hacer frente a lo que esté por venir en relación a su expareja.



