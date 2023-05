La relación entre la cantante colombiana Shakira y el exfutbolista español Gerard Piqué, tras 12 años de estar juntos, sigue al rojo vivo y a diario hay nuevos detalles de lo que pasa entre ellos y el entorno.



Tras negociar los términos del divorcio, Shakira se radicó en Miami y Piqué quedó con autorización para ver a sus hijos durante diez días al mes. El próximo encuentro sería en Barcelona.



En días pasados se habían revelado imágenes de los momentos que Piqué pasó con sus hijos, Milan y Sasha. Luego, la cadena Telemundo reveló un supuesto grave incidente entre el catalán y Tonino, el hermano de Shakira.



"La noticia del fin de semana es que, se supone, Shakira tuvo una fuerte pelea con su ex y dicha discusión supuestamente se tornó tan violenta que, al parecer, Tonino, hermano de la cantante, se tendría que haber ido a golpes con Piqué para defender a su hermana (...) La policía tuvo que intervenir para detener este altercado y debemos aclarar que no existe un reporte policial, no existe un reporte oficial público sobre dicho incidente”, aseguró la periodista.

Gerard Piqué y Tonino Mebarak Foto: Redes sociales

¿Hubo golpes?

El programa de Ana Rosa, que sigue a diario la información en torno a Piqué y Shakira, se ha puesto en contacto con el entorno del exjugador para conocer la veracidad de esta información que ha estado en la lupa de los medios del mundo.



En el entorno del exfutbolista han desmentido este supuesto encontronazo con su excuñado, sin embargo, aseguran que el “trato no es tan amigable como antes”.



La fuente le reveló al medio que las relaciones son “absolutamente educadas”, ya que los niños siempre están presentes en el momento que los padres se encuentran para realizar el intercambio.



“Piqué afirma que eso no ha existido y las relaciones son absolutamente educadas porque los niños están presentes siempre cuando los recoge y los deja”.

Piqué y Shakira en los memes del Barcelona. Foto: Redes sociales

De hecho, los dos pequeños se marcharán junto a su padre a la Ciudad Condal durante un mes y medio para el encuentro con su padre.



Telecinco, que buscó el entorno más cercano de Shakira, por el mismo motivo, informa que Piqué y el hermano de la colombiana tienen contacto telefónico de manera constante y fluida a pesar de las informaciones de la supuesta pelea.



“Puede que haya algún desencuentro, pero se soluciona de forma razonable y nadie pierde las formas. La comunicación fluida ya no es con su ex, sino con el hermano de Shakira”, aseguran.



DEPORTES

