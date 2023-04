Gerard Piqué y Shakira ‘partieron cobijas’, oficialmente, n junio del año pasado, pero las informaciones sobre los dos pululan todos los días.

La colombiana está en estados Unidos, a donde se radicará, según se conoció en los primeros días del mes de diciembre del 2022, cuando se dio a la luz el acuerdo entre ella y su expareja.

Piqué sigue en España, al lado de su novia, Clara Chía Marti, y con sus negocios, siendo la Kins League su trofeo estrella.



Mucho se ha especulado en las últimas horas de lo que ha pasado en el trasteo de la barranquillera a Miami.



Lo que se sabe es que los fans de la cantante la han tomado contra Piqué y su papá, Joan, a quienes señalan de tratar de llevar a la quiebra a Shakira.

Problema con el fisco



La exitosa artista tiene un litigio con el fisco español, es señalada de no driblar el pago de impuestos, por lo que tiene abierto un caso en ese país.



Los seguidores de la cantante dicen que los culpables del hecho son Piqué y su papá, quienes le manejaban las finanzas.



El programa de Chisme No Like indica que Gerard se unió a su padre, Joan, con el objetivo de manejar las ganancias de Shakira.

Sin embargo, advierte el público que lejos de ayudarle lo que hicieron fue meterla en un problema. “Ambos querían "desbancarla y deshacerse de ella", señaló el portal Upsocl.



Según Elisa Beristain y Javier Ceriani, ambos se aprovecharon de la confianza que la cantante les tenía y les permitió manejar su dinero, con el que crearon empresas en paraísos fiscales a su nombre.



El objetivo, dicen, era que ella llevara el paso del pago de los impuestos, pero eso no fue así y quedó muy endeudada.

Los mensajes



Chisme No Like no se quedó ahí y afirmó que Piqué quería abandonar a Shakira luego de arruinarla económicamente, algo que n pasó, pues la colombiana se dio cuenta de eso, una vez conoció el camino de su ‘ex’ con Clara Chía.



“Ahora veremos si la justicia española reacciona y ve quién en realidad deben impuesto y el daño tan grande que han ocasionado”. “Son unos cobardes miserables que merecen les caiga el peso de la ley”, “sin miedo, ni misericordia con ellos que te robaron, estafaron, malversaron tus fondos, abusaron de tu confianza”, y “que les caiga todo el peso de la ley a esa gente”, son comentarios que se leen de los fans de Shakira.

