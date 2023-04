La tensa ruptura que han vivido la colombiana Shakira y el exfutbolista Gerard Piqué no deja de lado a sus entornos familiares, que día a día también han sido parte de todo este episodio mediático.



(Le puede interesar: Clara Chía y el viaje con Piqué: foto en la que luce su figura, ¿real o falsa?)

De hecho la madre de Pique, Montserrat Bernabéu Guitart, ha estado varias veces en escena por cuenta de lo que se dice fue una dura relación con la colombiana.



Ahora mismo hay polémica por cuenta de la aparente mala relación que también tendría el padre del exfutbolista con la expareja de su hijo.

La prensa acecha a Motnserrat

Facebook Twitter Linkedin

Shakira y la mamá de Piqué. Foto: YouTube, Twitter Montserrat Bernabeu

Montserrat Bernabeu y su esposo, Joan Piqué asistieron el domingo a la final del Torneo Conde de Godó de tenis, en el complejo Real Club de Tenis Barcelona, y no pudieron pasar desapercibidos.



A su llegada el escenario, un corresponsal de Europa Press abordó de inmediato a la mamá del exfutbolista y le dijo: “tu hijo, ¿cómo está?”.



La madre no detuvo su marcha, gambeteó a la prensa y avanzó hacia la entrada del recinto. Sin embargo, su corta respuesta dio para mucho tema en las redes sociales, con un escueto: “Todo muy bien, todo estupendo”.

El periodista insistió, trató de obtener una declaración formal de Bernabeu sobre el presunto viaje que Piqué hizo con Clara Chía a Abu Dabi, pero no tuvo éxito.

Su última entrevista

Recientemente la mamá del exjugador dio una entrevista en la que puso como condición no hablar de la vida privada de la familia. Sin embargo, se quebró al recordar uno de los momentos más dramáticos que vivió por su hijo.



La madre revivió un episodio del año 2012, cuando Gerard Piqué, en un partido en el Camp Nou, se dio un fuerte golpe en la cabeza en una jugada con el futbolista Drogba.



"Recuerdo que en ese momento estaba en el campo. Cuando lo vi no muy buena me vino a la cabeza. De hecho, todavía me cuesta hablar de ello", dijo entre silencios y conteniendo las lágrimas.



"Él siguió jugando, pero no sabía dónde estaba. Estaba desorientado y había sufrido un traumatismo craneal importante", sentenció.



DEPORTES

Más noticias de deportes