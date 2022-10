Hace semanas comenzaron a sonar los rumores que vinculaban amorosamente a Wanda Nara y al cantante L-Gante.



Visitas, fiestas e ida y vueltas en redes sociales fueron algunos de los puntos que comenzaron entrelazarse en esta inesperada historia de amor. La empresaria blanqueó su separación de Mauro Icardi y el cantante hizo lo propio con Tamara Baéz. Desde entonces, se mostraron juntos pero sin aludir a un romance entre ellos. Sin embargo, el referente de la Cumbia 420 ya le habría compuesto una canción a su nuevo amor.

¿Pasado, pisado?

Wanda Nara regresó a Argentina para promocionar su nuevo programa. Foto: wanda_nara en Instagram

El sábado, en el programa 'La noche de Mirtha', L-Gante dejó de lado los rumores para hablar con certeza: afirmó que se “está conociendo” con Wanda Nara. Sin embargo, sus palabras no fueron tan convincentes para aquellos que descreen de una posible relación amorosa entre ellos y el artista habría dado un paso más en post de demostrar que el comienzo de su relación es un hecho, al plasmar sus sentimientos en una canción que no dudó en compartir en su último show.



“Estás sola, solo conmigo quieres. No importa la hora porque me prefieres. Él no hace nada porque sabe bien que cuando estamos bien le metemos bala”, se lo escucha cantar al joven de 22 años, en un video que difundió Ángel de Brito en Los Ángeles de la mañana (América). Según las palabras del periodista, el artista se inspiró en su nueva historia de amor para construir parte de este nuevo lanzamiento, en el que afirma que si no vuelve a ver a esa persona, no sabría qué hacer.



En esa línea, la periodista Estefi Berardi explicó que la supuesta pareja dio pistas en redes sociales acerca de esta nueva canción, ya que se realizaron diversos comentarios con algunas de las frases que componen el tema. Asimismo, la panelista indicó que ciertos términos utilizados por L-Gante tienen un significado distinto a la asimilación popular, por ejemplo al momento que canta “le metemos bala” se traduce en este vocabulario particular como “le metemos para adelante”.



Pero poner el amor en palabras no fue el único gesto que dio el cantante en relación con este amorío que mantiene en vilo a sus fans, sino que este lunes volvió a sorprender al momento de presentarse en los estudios de Canta conmigo ahora (eltrece) a bordo de una lujosa camioneta Land Rover Range modelo 2013 color blanco. El detalle es que el vehículo le pertenece a Wanda Nara.



“La estuvo usando el fin de semana, con la que fue a grabar a lo de Mirtha”, detalló el cronista de 'LAM' acerca de este préstamo de la empresaria. Además, señaló que el sábado por la noche la flamante pareja se habría encontrado al momento que ambos terminaran con sus responsabilidades laborales para despedirse, debido a que las hermanas Nara emprendieron viaje a Uruguay.



El vehículo sería el que usualmente utilizaría Wanda Nara durante su estadía en la Argentina, es por ello que se trata de una verdadera incógnita el motivo por el cual L-Gante oficializa como conductor de esta camioneta.

