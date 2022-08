Gerard Piqué no vive sus mejores momentos. Barcelona, en la primera fecha del torneo español, empató 0-0 en su casa con el Rayo Vallecano y el defensa fue suplente y no tuvo la opción de ingresar al campo de juego.

Piqué, se conoció, no están tan contento, pues siempre se ha caracterizado por liderar la defensa del club catalán, pero esta vez Xavi, el director técnico, tiene otras apuestas.



No es nuevo su baja, Piqué no pasa por un momento futbolístico bueno, algo que viene desde tiempo atrás y lo paga con su suplencia.

'A volar'



Y su vida privada, pues nada, casi que peor que la deportiva, pues desde que en junio se anunció su separación con la cantante colombiana Shakira todo ha sido un caos.



Las redes sociales lo han destrozado, pues todo indica que le fue infiel a la barranquillera y el mundo la ha tomado contra él.



Luego vinieron los líos jurídicos, la separación de bienes y la custodia de los hijos de la pareja, Sasha y Milan.



Se sabe que el futbolista no está de acuerdo con que Shakira se lleve a los niños a vivir a Estados Unidos y han estado en serios problemas con eso.



De igual manera, se conoció que el último problema es que la pareja estarían enfrentados por el avión privado, el que compraron hace algunos años para los viajes en familia.



Es lo aseguran en ‘Prensa Libre’, medio que advierte que dicho avión tiene un valor de 20 millones de dólares.



Se trata de un ‘Learjet 60XR’, que puede llevar diez pasajeros y que fue modificado por la pareja durante su uso. Cuenta con una habitación con dos cómodas camas y una sala de televisión para los niños.



Ninguno de los dos estaría dispuesto a quedarse sin el avión y también entraría en el litigio judicial que enfrentan luego de su separación.



