Pasan los días y la separación entre Gerard Piqué y Shakira no deja de resonar en los medios de comunicación.

En medio del silencio reinante del futbolista y la artista, la presión de los paparazzis y de los seguidores de ambos parecen escribir un nuevo capítulo.



A las sorprendentes escenas en las que Piqué es abucheado durante su gira en Estados Unidos, se le sumó una nota del periodista Saúl Ortíz, en el portal español '20 minutos', que impacta desde su título: "La última conversación de Shakira y Piqué".



'La última conversación de Shakira y Piqué'

Durante su relación la pareja tuvo dos hijos, Sasha y Milán, de siete y nueve años respectivamente. Foto: Instagram: @3gerardpique

Aunque ha pasado más de un mes del anuncio de su separación, todavía no se conocen detalles ciertos sobre los motivos de la ruptura del vínculo de 12 años.



Hasta el momento, lo único que han dado a entender la mayoría de medios de entretenimiento es que Shakira quiere irse a vivir a Miami con sus hijos, pues, aseguran, no tiene nada que la ate a Barcelona.



Esa postura no estaría en sintonía con los planes de Piqué, que sigue siendo jugador activo del Fútbol Club Barcelona.



En principio, el próximo 4 de agosto habría una reunión entre los abogados de ambos para llegar a una conciliación.



Entretanto, asegura el portal '20 minutos', Shakira y Piqué "volvieron a hablar con la bendición de sus respectivos letrados, quienes buscan acuerdos que eviten procesos judiciales que no serían fáciles y que supondrían un auténtico escándalo mediático".



'No va a ceder ante el acoso'

"Tanto uno como otro esquivan, como pueden, las continuas intromisiones asfixiantes de quienes tienen intereses partidistas en esta separación", se lee en la nota en cuestión.



"Gerard Piqué no solo está soportando la presión mediática, sino también la que ejercen sobre él los seguidores de la colombiana. Sobrepasan todos los límites, buscando que se quiebre y trastabille en el campo. Sin embargo, él se mantiene firme en su posición porque, explican a este periódico, lo que más le importa es 'la tranquilidad y bienestar de sus hijos'", añade Ortíz en su texto.



"No va a ceder ante el acoso. Por fortuna tiene un potente red de afectos que lo protege y guía en esta nueva y desagradable etapa que empezó con el final de su relación sentimental", concluye.

