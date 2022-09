Gerard Piqué y Shakira se separaron en junio pasado, al menos el anuncio confirmó los rumores que se venían conociendo desde meses atrás.

Tanto el futbolista como la cantante colombiana han guardado mucho hermetismo en cuanto a hablar del tema se refiere y solo se conocen informaciones por gente cercana a su círculo que han filtrado información.



Hace poco, Shakira se refirió a lo que está viviendo. Se sabe que los paparazzi están encima de los dos, que no los dejan en paz y ella vive en un mundo en el que quisiera tener mucha tranquilidad en estos momentos.



Se conoce que ya los grupos de abogados de cada uno trabajan en el tema de la separación y la custodia de los hijos, Sasha y Piqué, pero al mismo tiempo siguen con sus vidas.



Shakira habló hace poco y se refirió al momento en el que está, a que es difícil dar un paso porque todo el mundo está pendiente de lo que hace.

Badosa, gran apoyo



“Es muy difícil hablar de esto. Tengo un paparazzi acampando frente a mi casa, 24/7. Y no hay un lugar donde pueda esconderme excepto en mi propia casa. A veces siento que todo esto es un mal sueño y que me voy a despertar en algún momento”, aseguró en la revista ‘Elle’.



Hace poco, la cantante colombiano grabó un video con Ozuna en Barcelona y se dejó ver, es más, recibió el apoyo de sus seguidores y ella poco interactuó con ellos.



“Permanecí en silencio y solo traté de procesarlo todo. Todavía estoy pasando por ello y porque estoy en el ojo público, y porque nuestra separación no es como una separación normal. No ha sido difícil solo para mí, sino también para mis hijos. Increíblemente difícil. Como he dicho, es probablemente la etapa más oscura de mi vida”, señaló la barranquillera.



Es obvio que después de esas declaraciones las reacciones no se hicieran esperar. Desde todo el mundo y los sectores le han enviado recados apoyándola.



Los famosos se han solidarizado con ella, pues viven a diario un tema similar en cuanto a los paparazzi y a los seguidores.



Uno de ellos fue el de la tenista española Paula Badosa, quien mostró su apoyo a la colombiana en este momento difícil de su vida.



“Eres pura fuerza e inspiración, Shak”, escribió la deportista.



Eres pura fuerza e inspiración Shak @shakira ✨💖 — Paula Badosa (@paulabadosa) September 22, 2022



