Son días tormentosos para el futbolista Gerard Piqué producto de su traumática separación de la colombiana Shakira.

La última semana ha sido particularmente llamativa en torno a la expareja, debido al lanzamiento del nuevo tema musical de la colombiana, 'Monotonía', que despertó nuevas críticas y burlas hacia el jugador del Barcelona.



La historia de esta separación ha sido de un impacto total en la prensa mundial, y hay quienes quieren sacar todo el provecho de la ruptura.

La ruptura, a la TV

Ambas celebridades tuvieron una relación de 12 años y dos hijos. Foto: Instagram: @shakira / @3gerardpique

La prensa española revela que un canal TVE, junto a la productora Tesseo, prepara una producción sobre toda la situación de Piqué y Shakira.



El futuro proyecto, tal y cómo difundió La Razón, se llamaría Anillos de oro, un programa centrado en las grandes parejas y matrimonios del panorama social de España.



El citado periódico asegura que una de sus entregas se centrará en la ruptura de Shakira y Gerard Piqué, que contaría con entrevistas y testimonios exclusivos a personas muy cercanas al círculo personal de la pareja.



Se sabe que ya una de las exparejas del jugador se negó a hablar con la producción, y prefiere mantenerse al margen de la polémica separación.

Los medios que difunden la información advierten que el canal no ha confirmado la producción, y que de hecho no hay una fecha tentativa de estreno. En todo caso, no sería este año.



